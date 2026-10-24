MARINA DI GROSSETO – Un’area nella località Il Cristo, a Marina di Grosseto, è stata sequestrata dai carabinieri dopo la scoperta di un’attività di combustione illecita e di un deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto.

L’intervento, effettuato il 22 ottobre dai militari del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Grosseto, con il supporto dei colleghi della compagnia locale, è scattato dopo l’avvistamento di una densa colonna di fumo proveniente dal sito.

Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno sorpreso una persona mentre bruciava un cumulo di rifiuti mescolati a sfalci e scarti vegetali. I militari hanno quindi intimato di interrompere immediatamente l’attività e spegnere le fiamme.

Nell’area anche batterie, oli esausti e frigoriferi

L’ispezione successiva ha permesso di individuare numerosi altri cumuli di rifiuti, depositati senza le necessarie modalità di gestione. Tra i materiali rinvenuti figurano batterie al piombo esauste, filtri dell’olio, oli sintetici per motori, bombole di gas, estintori fuori uso e bombolette spray.

Presenti anche contenitori di plastica contaminati da sostanze pericolose, stracci contaminati, frigoriferi contenenti clorofluorocarburi, lavatrici, televisori, pneumatici fuori uso e rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Scatta il sequestro dell’intera area

Gli accertamenti hanno portato a contestare al legale rappresentante della società proprietaria del terreno le ipotesi di reato relative alla combustione illecita e al deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per interrompere le condotte contestate, prevenire ulteriori possibili danni ambientali e conservare le prove, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro penale l’intera area e i rifiuti presenti. Il provvedimento impedisce l’accesso e l’utilizzo del sito, che è stato affidato a un custode giudiziale.

Il responsabile è stato deferito alla Procura di Grosseto per le ipotesi di reato previste dal Testo unico ambientale, tra cui la combustione illecita di rifiuti e il deposito incontrollato di materiali pericolosi e non pericolosi.