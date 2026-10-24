FOLLONICA – Un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’incendio è scoppiato mentre la vettura stava viaggiando sull’Aurelia in direzione sud, nella zona di Follonica est.

Il conducente, accortosi di un problema al veicolo, ha accostato sulla banchina stradale. Una volta fermata l’auto, il mezzo ha iniziato a prendere fuoco.

Durante la discesa dal veicolo la moglie del conducente è caduta. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario presente sul posto e trasportata all’ospedale di Massa Marittima per accertamenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti il personale Anas, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

La circolazione stradale è stata temporaneamente interrotta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso.

Ancora da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.