MONTEROTONDO MARITTIMO – Tra colonne di vapore geotermico, fumarole e paesaggi suggestivi, l’anima social della Toscana, WikiPedro, fa tappa a Monterotondo Marittimo per far conoscere uno dei luoghi più affascinanti e unici della provincia.
Nel suo ultimo reel pubblicato sui social, il celebre content creator Pietro Resta (in arte WikiPedro) accompagna i suoi follower alla scoperta del parco geotermico delle Biancane e delle meraviglie naturali di Monterotondo Marittimo, descrivendo con il suo inconfondibile stile ironico e passionale «la terra che fuma».
Camminando tra rocce alterate dalle emissioni di idrogeno solforato e soffioni boraciferi, il creator fiorentino mette in luce lo spettacolo della natura geotermica che caratterizza l’alta Maremma, un patrimonio unico che fonde paesaggi mozzafiato, storia industriale ed energia pulita.
Il video ha riacceso ancora una volta i riflettori social sui tesori nascosti e spesso poco valorizzati del territorio maremmano.
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