GROSSETO – Una volpe morta, in mezzo alla strada, in piena città. È la scena che si sono trovati davanti questa mattina alcuni passanti nella zona del parco del Diversivo, a Grosseto. Qualcuno ha segnalato l’animale alla Polizia municipale.

L’intervento della Polizia municipale

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno transennato l’area intorno all’animale. La zona resta delimitata in attesa della rimozione della carcassa.

Al momento non si sa come sia morta la volpe, anche se è molto probabile che sia stata investita, né da quanto tempo si trovasse in strada.

Il precedente

Qualche mese fa, all’inizio dell’anello di via Giordania ad essere stato trovato morto era stato invece un daino. E un altro era stato investito a Principina.

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