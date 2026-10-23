MONTEMERANO – Pane, formaggio e carne fatti in casa, senza buttare via niente. È da qui, dall’infanzia in una famiglia contadina, che parte il lusso di Valeria Piccini. Il 22 ottobre la chef del ristorante Caino, due stelle Michelin, ha ricevuto a Roma il premio Luxury Food nella sede del Senato della Repubblica. Alla cerimonia era presente il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

Un nuovo modo di intendere il lusso

Il premio è promosso su iniziativa del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. L’idea è dare una nuova lettura del lusso in cucina, fondata su creatività, valorizzazione del territorio, etica e sostenibilità.

Il Comitato scientifico ha premiato Valeria Piccini con questa motivazione: «Per aver elevato la cucina contadina maremmana ai vertici della gastronomia internazionale, conservandone i sapori autentici e l’intensità. Una grande protagonista della ristorazione italiana, che ha fatto della famiglia, della generosità e del rispetto della terra i valori di una vita».

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Una cucina legata alla Maremma

La cucina di Valeria Piccini è da sempre profondamente legata alla Maremma, ai suoi prodotti e alla cultura contadina. Nel corso della carriera la chef ha portato avanti una ricerca gastronomica senza mai perdere il legame con la sua terra. A guidare i menù di Caino è il ritmo delle stagioni, che racconta ciò che il territorio offre in ogni momento dell’anno.

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«Non si buttava via niente»

«Ricevere questo premio al Senato mi emoziona molto, perché riconosce un modo di fare cucina in cui credo da sempre, fatto di passione, attenzione e rispetto per la terra e per le persone che la lavorano – commenta Valeria Piccini -. Sono cresciuta in una famiglia contadina, dove pane, formaggio e carne si facevano in casa e non si buttava via niente. È lì che ho imparato a riconoscere il valore delle cose e a rispettarle. Creatività, sostenibilità e cultura si traducono ogni giorno in gesti concreti: nella scelta di una varietà di ortaggio, in una cottura che evita gli sprechi, in un sapore capace di raccontare un luogo. È questo il lusso in cui credo».

Il premio Luxury Food si aggiunge a un altro importante riconoscimento: il 2 giugno 2025 Valeria Piccini era stata nominata cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.