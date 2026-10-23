GROSSETO – Un viaggio per formare i ragazzi di strada e insegnare loro un mestiere è quello in programma il prossimo 2 novembre e che porterà alcuni componenti della Società Naturalistica Speleologica Maremmana di Grosseto in Etiopia, per un progetto di cooperazione internazionale a sostegno dei ragazzi di strada.

L’iniziativa nasce su richiesta di Busajo Ngo Ets, organizzazione fondata a Firenze nel 2009 che gestisce un centro di accoglienza e formazione a Soddo, nel sud del Paese, e punta a offrire nuove opportunità a giovani spesso rimasti orfani o privi di una rete familiare.

L’associazione grossetana, che da trent’anni opera in Etiopia attraverso progetti di ricerca archeologica e interventi umanitari, metterà a disposizione le proprie competenze tecniche per contribuire alla crescita del centro. L’obiettivo, questa volta, è formare un piccolo gruppo di ragazzi nella manutenzione dei diversi impianti e delle strutture: dalla lavorazione del legno e del ferro agli interventi idraulici ed elettrici.

Un ufficio tecnico per il centro di accoglienza

A seguire la formazione sarà Igino Castelli, che resterà in Etiopia per circa un mese. Grazie anche alla sua precedente esperienza nell’Ufficio tecnico del Comune di Grosseto, potrà trasmettere ai giovani le conoscenze necessarie per occuparsi delle manutenzioni, con l’obiettivo di creare una piccola squadra tecnica autonoma all’interno della struttura.

Non è la prima volta che la Società Naturalistica Speleologica Maremmana collabora con il centro di Soddo: già alcuni anni fa, infatti, alcuni suoi componenti avevano messo a disposizione le proprie capacità per contribuire allo sviluppo della struttura.

Trent’anni di impegno in Etiopia

L’attività dell’associazione in Etiopia non si limita alla cooperazione internazionale. Nel corso di tre decenni, la società ha portato avanti anche progetti di ricerca archeologica, accompagnati dalla produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Materiali e approfondimenti sono consultabili sul sito www.ethiopiatrekking.it. È inoltre possibile visitare la mostra etnografica dedicata all’Etiopia allestita nella sede dell’associazione, in via Pesce Luna 5 a Principina Mare. Per prenotare una visita è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].

Il progetto si inserisce in un impegno rivolto a una nazione che affronta gravi difficoltà economiche e sociali, aggravate anche da conflitti interni e calamità naturali come siccità e alluvioni. In questo contesto, la formazione professionale rappresenta uno strumento concreto per aiutare i giovani più vulnerabili a costruire un futuro diverso.