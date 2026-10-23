GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per lunedì 26 settembre alle ore 8:30.

Di seguito le proposte trattate:

– Comunicazioni istituzionali;

– Comunicazione verbale seduta del 30 settembre 2026 – Presa d’atto;

– Conferimento cittadinanza onoraria al corpo nazionale dei vigili del fuoco (Agresti Luca);

– Regolamento urbanistico del comune di Grosseto – aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U. (Rossi Fabrizio);

– Adozione variante al piano strutturale per l’adeguamento al piano regionale cave e adozione del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica ai sensi della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014- secondo le procedure di cui all’art.32 della LRT 65/2014 (Rossi Fabrizio);

– D.lgs. n.267/2000 art.175:bilancio di previsione 2026/2028.Variazioni (Rusconi Simona);

Approvazione bilancio consolidato 2025 del gruppo comune di Grosseto ai sensi dell’art.233-bis del d.lgs. 267/2000 (Rusconi Simona);

– Modifica n.2 al programma triennale opere pubbliche 2026/2028 ed elenco annuale 2026, approvato con delibera c.c. N.103/2025 (Ginanneschi Riccardo);

– Regolamento per il rilascio delle concessioni di spazi di sosta personalizzati per invalidi (ex art.381 d.p.r.16 dicembre 1992 n.495) -approvazione (Megale Riccardo);

– Piano comunale di protezione civile – adozione nuovo allegato m.7 “Misure di protezione civile per la gestione di infrastrutture, opere e aree soggette a specifiche limitazioni d’uso” (Megale Riccardo);

– Mozione per istituzione del bilancio intergenerazionale del comune di Grosseto, presentata dal consigliere Marchini (PD);

– Mozione per realizzazione e installazione di servizi igienici pubblici nel centro storico e nelle zone strategiche della città, presentata dalla consigliera Del Santo (Grosseto città aperta);

– Mozione su emergenza caldo, condizionamento e riqualificazione climatica negli asili nidi e nelle scuole di Grosseto, presentata dalla segretaria Del Santo (Grosseto città aperta);

– Ordine del giorno sulla programmazione ed il potenziamento della rete sanitaria ospedaliera della provincia di Grosseto, con particolare riferimento alla tutela e al rafforzamento dei presidi ospedalieri periferici e dei servizi sanitari territoriali, presentato dai consiglieri Baldi (FI), Guidoni (FDI), Baccetti (FDI), Bragaglia (lista Vivarelli Colonna Sindaco), Tornusciolo (Lega Salvini Premier) e Lauretano (Fratelli d’Italia);

– Mozione per richiesta di convocazione in audizione in consiglio comunale del direttore generale dell’A.s.l. Sud-est responsabile del processo di centralizzazione della chirurgia riguardante le strutture ospedaliere della provincia di Grosseto, presentata dal consigliere Lauretano (Fratelli d’Italia);

– Mozione per aderenza dell’amministrazione comunale all’appello nazionale per la tutela della salute pubblica e la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo (DGA) e richiesta di azioni concrete di contrasto a livello nazionale e locale, presentata dai consiglieri Gabbrielli (Noi moderati) e Cerboni (Gruppo misto di minoranza);

– Ordine del giorno su tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e richiesta di revisione della decisione di cessare la partecipazione dell’autorità garante italiana alla rete ENOC, presentato dalla consigliera Capone (PD);

– Interrogazione su informativa assessore Megale 16/09/2026-polizia locale – nos, presentata dal consigliere De Martis (Grosseto città aperta);

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.