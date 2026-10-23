SORANO – Un’inaugurazione alle porte del paese nella mattina di oggi, 23 ottobre 2026. Cittadine e cittadini hanno salutato la nuova e rinnovata sede dello Spi Cgil, in piazza Dante Alighieri n. 3.

«Un momento di festa e condivisione che segna un passaggio fondamentale per la tutela e il supporto di cittadine e cittadini – dicono dallo Spi Cgil – Un’apertura che rappresenta una presenza ancora più forte sul territorio, grazie a locali rimodernati e alla gamma completa dei servizi Caaf Cgil e Patronato Inca. Servizi che spaziano dalla dichiarazione dei redditi alla richiesta dei bonus, dalle informazioni sulle pensioni al controllo della busta paga e all’assistenza previdenziale».

Lo sportello Inca è disponibile in sede il secondo e quarto venerdì del mese, mentre quello Caaf il primo e il terzo giovedì del mese.

A esprimere profonda gratitudine per il calore ricevuto è soprattutto Fabio Fontana, segretario dello Spi Cgil di Sorano: «Siamo davvero felici e grati per la bellissima partecipazione di stamattina. È stato un momento speciale ed è stato per noi un grande onore ricevere i saluti dell’Amministrazione comunale attraverso la consigliera Gioietta Zamperini, che ha sottolineato quanto questa sede, anche con i servizi, rappresenti un rinnovato punto di riferimento per la collettività. Ringraziamento e apprezzamento sincero vanno anche ai Carabinieri, che hanno presenziato al taglio del nastro e si sono trattenuti con noi qualche minuto prima di riprendere le loro mansioni sul territorio».

L’inaugurazione riafferma la centralità del sindacato nelle aree interne e nei piccoli centri, come sottolineato da Alda Cardelli, della segreteria Spi Cgil Grosseto: «L’importanza della nostra presenza si misura soprattutto in centri come Sorano, periferici come molte zone della Maremma ma mai dimenticati. Allo stesso modo di altre realtà, lo Spi Cgil torna a garantire qui, con la forza dei suoi iscritti e volontari, con una sede rinnovata e mezzi più moderni, un servizio concreto rivolto a tutta la collettività: dai giovani lavoratori a chi ha una lunga storia lavorativa alle spalle, dai genitori fino ai nostri pensionati. Con questa nuova sede aperta a tutte e tutti, lo Spi torna letteralmente ad accendere una nuova luce a Sorano e l’entusiasmo di stamani non può che essere di buon auspicio».