SCANSANO – “Mi candido al secondo mandato per continuare ad amministrare il comune di Scansano”: la sindaca Maria Bice Ginesi è in campo e lo ufficializza così.

“Ritengo – spiega la sindaca – che serva continuità per portare a termine i molti progetti che questa amministrazione ha avviato in questi cinque anni. Dobbiamo affrontare i problemi del territorio facendo rete con i comuni come il nostro, impegnandoci a portare avanti la battaglia sulla necessità di servizi essenziali, primo fra tutti la sanità, puntando a una rivitalizzazione del nostro comune. È un periodo difficile per tutti e le amministrazioni comunali, le più vicine ai cittadini, devono far fronte a molteplici esigenze facendo i conti con i tagli subiti, soprattutto sul socio-sanitario. Non è facile dare aiuto alle persone sempre più fragili e sole ma questo sarà il nostro impegno prioritario se i nostri concittadini ci confermeranno la fiducia che hanno riposto in noi cinque anni fa”.

Ginesi si è confrontata l’altra sera con il circolo del Partito democratico di Scansano che, come si legge in una nota, “sosterrà la sua candidatura”: “Il Pd è stato perno importante della coalizione che cinque anni fa conquistò il Comune maremmano. E con i suoi rappresentanti in giunta e in Consiglio – il vicesindaco Matteo Ceriola, l’assessore Alessandro Fulda, il capogruppo Severino Seggiani e il consigliere Pasquale Quitadamo – ha contribuito fattivamente al lavoro di questi anni. Il secondo mandato – sottolinea il circolo Pd – servirà a portare a compimento i progetti dell’amministrazione e ad affrontare problemi delicati e comuni a tante aree interne a cominciare dalla carenza di servizi, partendo dalla sanità”.

“Cinque anni fa il Pd scansanese con Ginesi mise assieme una larghissima coalizione, anticipazione del campo largo che sarebbe presto stato ed è oggi l’obiettivo del nuovo corso nazionale. Oggi – affermano i democratici di Scansano – la nostra volontà è ancora quella: mettere assieme una coalizione larga, una lista civica, che sappia rappresentare e affrontare le problematiche della società scansanese con una riconoscibile visione progressista e riformista, dando voce all’ampio campo democratico e alle tante realtà di associazionismo e volontariato preziosissime per la nostra società. Sfuggendo accordi trasversali e trasformisti. Il lavoro inizia oggi e sappiamo di poter contare sull’importante e necessario sostegno della federazione provinciale”.