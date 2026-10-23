FOLLONICA. Sono Sara Giovannoni e Gabri Bartoletti i nuovi segretari di Rifondazione comunista “Che Guevara” di Rifondazione comunista di Follonica. Una guida condivisa, scelta per dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni e rilanciare l’attività politica del partito in città. Il primo obiettivo dichiarato è quello di costruire un’alternativa all’attuale amministrazione comunale, partendo dai temi della casa, delle politiche giovanili e del sociale.

I due nuovi segretari raccolgono il testimone da Gianluca Quaglierini che lascia la guida del circolo dopo un percorso che ha portato Rifondazione comunista a raggiungere 74 iscritti. Quaglierini resta comunque nel direttivo della segreteria insieme a Chiara Marchetti, Francesco Ciompi, Lodovico Sola, Roberto Bertaccini, Enrico Calossi e Luciano Nunzi.

«Abbiamo deciso di affrontare questo incarico insieme – spiega Bartoletti –. Ho già ricoperto il ruolo di segretario in passato ed è stata un’esperienza bellissima, anche se impegnativa. All’epoca il circolo attraversava una fase difficile, ma siamo riusciti a rimetterlo in piedi e a ricostruire una presenza politica importante sul territorio».

Bartoletti ricorda anche l’esperienza amministrativa che ha visto Rifondazione comunista partecipare al governo della città, sottolineando il lavoro svolto dai consiglieri comunali e dall’allora assessore Francesco Ciompi.

«Oggi ripartiamo da una situazione positiva, grazie alla strada tracciata da Gianluca. Il nostro compito sarà proseguire quel lavoro e fare tutto il possibile per rafforzare il partito. Ma la prima cosa che dobbiamo fare è mandare a casa questa amministrazione».

Giovannoni: «Una sfida importante, ma non saremo soli»

Per Sara Giovannoni si tratta della prima esperienza alla guida del circolo. Iscritta a Rifondazione comunista da circa quattro anni, ha già partecipato attivamente alla vita politica del partito, candidandosi anche alle ultime elezioni amministrative.

«Non ho l’esperienza di Gabri e di altri compagni che hanno una lunga storia politica alle spalle – racconta – ma sono tranquilla perché so di avere accanto persone sulle quali posso contare. Dietro di noi c’è un partito fatto di persone che si impegnano e che rappresentano una vera famiglia politica».

La nuova segretaria sottolinea soprattutto il valore del lavoro collettivo: «La sfida di proseguire il percorso portato avanti da Giandura è grande, ma speriamo che in due riusciremo a fare quello che lui ha fatto da solo in questi anni».

Anche Giovannoni indica nelle prossime elezioni amministrative il principale appuntamento politico verso il quale indirizzare il lavoro del circolo.

Le critiche alla giunta: «Nessuna risposta su casa, giovani e sociale»

Il giudizio dei nuovi segretari sull’operato dell’amministrazione comunale è fortemente negativo. Al centro delle critiche ci sono soprattutto le politiche abitative e la mancanza, secondo Rifondazione comunista, di interventi concreti per i giovani e per le fasce più deboli della popolazione.

«Questa giunta non sta facendo assolutamente niente – attacca Giovannoni –. Non sta facendo niente per i giovani, per chi ha bisogno di una casa e nel sociale. Anzi, rischia di compromettere anche il lavoro che era stato fatto dall’amministrazione precedente».

La nuova segretaria porta anche un esempio personale per descrivere il problema abitativo a Follonica.

«Sono nata e cresciuta a Follonica, ma sono stata costretta a comprare casa a Scarlino perché nella mia città non riuscivo a trovare un’abitazione a prezzi accessibili. È una situazione che riguarda tanti altri giovani, costretti a spostarsi perché a Follonica non si trovano affitti o case a prezzi sostenibili».

Una questione che, secondo Giovannoni, dovrebbe essere tra le priorità dell’amministrazione comunale.

Alle critiche si aggiunge Bartoletti, che contesta alla giunta anche la mancanza di nuovi progetti.

«Le poche cose che sono state fatte o che si stanno facendo erano già state programmate dall’amministrazione precedente. Anche le risorse utilizzate derivano da scelte e interventi già predisposti. Questa amministrazione, secondo noi, si limita a portare avanti quello che ha trovato, senza proporre niente di nuovo».

Il futuro del centrosinistra e le prossime iniziative

Sul piano delle alleanze politiche, Rifondazione comunista conferma la volontà di proseguire il confronto con le altre forze del centrosinistra, a partire dal Partito democratico e dalle realtà che condividono l’attuale percorso di opposizione.

I nuovi segretari indicano nel rafforzamento della presenza sul territorio e nel dialogo con le altre forze politiche i passaggi fondamentali dei prossimi mesi.

«Dobbiamo continuare a stare tra le persone, far conoscere le nostre proposte e confrontarci con le altre forze politiche – sottolinea Bartoletti –. La priorità è lavorare per costruire le condizioni di un cambiamento alla guida della città».

La nuova segreteria sarà affiancata dal direttivo del circolo, che rimane sostanzialmente quello già in carica, garantendo continuità all’attività organizzativa e politica di Rifondazione comunista a Follonica.