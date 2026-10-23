FOLLONICA – Il Comune ha concesso le palestre scolastiche alle associazioni sportive, dopo la protesta annunciata dal Follonica Basket e le iniziative dell’opposizione. Per i consiglieri e le consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella è «una vittoria agrodolce».

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«Il Comune interviene dopo le proteste»

«A Follonica, per ottenere ciò che spetta alle associazioni sportive, bisogna protestare e quando finalmente il Comune interviene, si evita persino di discuterne in Consiglio comunale – affermano Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella –. È questa la fotografia di una vicenda che racconta molto del modo in cui questa amministrazione gestisce lo sport cittadino».

Questa mattina, secondo i consiglieri, il Comune ha accelerato per concedere le palestre scolastiche. È arrivato dopo la protesta del Follonica Basket e dopo la domanda d’attualità e la diffida formale presentate dall’opposizione per denunciare ritardi e inadempienze.

«Una vittoria agrodolce»

«Una buona notizia per le associazioni sportive, le ragazze e i ragazzi che vogliono allenarsi e le famiglie, ma una vittoria agrodolce – sostengono i consiglieri –, perché non dovrebbe essere necessario arrivare alla protesta pubblica e a una diffida formale per ottenere ciò che spetta di diritto. Basterebbe che il Comune facesse il proprio dovere».

I ritardi e le responsabilità

«La stagione sportiva è già iniziata da settimane e le società hanno bisogno di certezze per organizzare corsi e allenamenti, ma sono state lasciate nell’incertezza mentre il calendario andava avanti – scrivono –. Se era possibile intervenire stamattina, perché non si è provveduto prima? Chi risponde dei disagi provocati alle società sportive, agli atleti e alle famiglie?».

Il confronto che salta in Consiglio

Le domande d’attualità, riferiscono i consiglieri, non saranno trattate nel prossimo Consiglio comunale. «Proprio quando sarebbe stato necessario chiarire pubblicamente quanto accaduto e le responsabilità politiche di questa gestione, il confronto salta – sottolineano –. La sensazione è che si sia voluto chiudere la partita prima di dover rispondere pubblicamente delle proprie responsabilità, ma intervenire all’ultimo minuto non cancella i ritardi e non esonera chi amministra dal dovere di rendere conto delle proprie scelte. Il Consiglio comunale non può essere un luogo di confronto soltanto quando le domande sono comode».

L’opposizione annuncia anche che verificherà la correttezza delle procedure adottate per l’assegnazione delle palestre. «La fretta di recuperare il tempo perduto non può andare a scapito della trasparenza e del rispetto delle regole», avvertono.

«Noi continueremo a vigilare, denunciare le inefficienze e difendere i diritti della comunità sportiva follonichese – concludono Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella –, perché i diritti non sono favori da strappare con una protesta e le responsabilità non spariscono quando si corre ai ripari all’ultimo minuto».

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