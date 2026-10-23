FOLLONICA – La maggioranza di Follonica replica all’opposizione sulle palestre scolastiche, sulla domanda d’attualità e sul servizio di pulizia degli immobili comunali. «Ogni occasione è buona per dipingere una città allo sbando – scrive la coalizione –. Ma tra le ricostruzioni catastrofiche della minoranza e la realtà dei fatti c’è una distanza sempre più evidente».

La replica arriva dopo i comunicati dei consiglieri di opposizione sul bando e sulla concessione delle palestre. È firmata dalla Lista civica Matteo Buoncristiani sindaco, da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Follonica, Follonica nel cuore e Movimento per Follonica, che accusano la minoranza di fare della strumentalizzazione sistematica la propria attività politica.

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Il servizio di pulizia degli immobili comunali

«Prima è stata la volta del servizio di pulizia degli immobili comunali – sostiene la maggioranza –, con dichiarazioni che hanno lasciato intendere che i lavoratori non percepissero lo stipendio dallo scorso luglio. Una rappresentazione semplicemente non vera, costruita omettendo di spiegare che le criticità derivano da una procedura di gara gestita dalla Città Metropolitana di Firenze, alla quale il Comune di Follonica ha aderito nell’ambito delle procedure di acquisto centralizzate previste dalla normativa».

Le palestre scolastiche e la nuova legge

Sulle palestre la coalizione parla di «un ritardo amministrativo trasformato nell’ennesima emergenza cittadina». «Le assegnazioni per la stagione 2026/2027 sono state disposte e lunedì la Giunta approverà il prospetto previsto dal Regolamento comunale, completando l’iter e consentendo alle associazioni sportive di svolgere regolarmente la propria attività, a partire da quella giovanile – spiega –. Quest’anno la procedura ha dovuto tenere conto anche della nuova Legge n. 53/2026, entrata in vigore a maggio, che ha profondamente innovato le regole sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni».

La maggioranza ricorda poi che «durante le amministrazioni» guidate dagli esponenti dell’opposizione «le palestre venivano assegnate anche nel mese di ottobre».

La domanda d’attualità e il calcolo dei termini

Un altro punto riguarda la domanda d’attualità dell’opposizione, che non è stata inserita nell’ordine del giorno del Consiglio comunale del 28 ottobre. Secondo la maggioranza è stata presentata oltre i termini previsti dal regolamento.

«Pur di ottenerne l’inserimento – scrive la coalizione – la minoranza ha infatti preteso che nel calcolo dei termini venisse conteggiato anche il sabato, giorno che, secondo una prassi consolidata e mai contestata in passato, non è mai stato considerato ai fini di tale computo». Per la maggioranza non sarebbe stata una richiesta casuale: «La minoranza sapeva bene che, nel corso della settimana, le assegnazioni delle palestre sarebbero state disposte, facendo così venir meno il presupposto stesso della propria domanda di attualità».

«Un confronto politico serio»

La coalizione riconosce che il controllo e la critica sono un ruolo fondamentale dell’opposizione. «Nessuno pretende che la minoranza rinunci al proprio ruolo di controllo e critica, che consideriamo fondamentale per la vita democratica della città – scrive –. Ma esiste una differenza sostanziale tra esercitare responsabilmente questo ruolo e alimentare quotidianamente polemiche attraverso ricostruzioni parziali, omissioni e allarmismi».

«Follonica merita un confronto politico serio, fondato sui fatti e non sulla loro sistematica deformazione – conclude la maggioranza –. E soprattutto merita un’opposizione capace di applicare a se stessa lo stesso metro di giudizio che pretende di utilizzare nei confronti degli altri».

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