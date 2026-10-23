GROSSETO – Le manifestazioni studentesche a Grosseto sono finite sul tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Comitato, presieduto dal prefetto, si è riunito in Prefettura per esaminare i cortei che si sono svolti nelle ultime settimane in città e quelli in programma nelle prossime.

Le misure concordate

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia e degli enti interessati. Insieme hanno concordato alcune misure preventive. L’obiettivo è garantire che le iniziative si svolgano regolarmente, rispettando sia il diritto di esprimersi liberamente sia le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Controlli nei luoghi dei giovani

L’attenzione si concentrerà soprattutto sul monitoraggio e sulla vigilanza del territorio, in particolare nei luoghi dove si ritrovano i ragazzi. Il Comitato punta poi su un raccordo costante con le scuole e su un maggiore scambio di informazioni tra le diverse componenti del sistema di sicurezza. In questo modo si vogliono prevenire eventuali problemi e gestire gli eventi in modo coordinato.

Tutelare il carattere pacifico delle proteste

L’azione condivisa, spiega la Prefettura, mira anche a tutelare il carattere pacifico delle iniziative e il regolare svolgimento delle manifestazioni promosse dagli studenti.

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