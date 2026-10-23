FOLLONICA – Non avrebbe dovuto avvicinarsi alla madre, ma i carabinieri lo hanno trovato proprio nel condominio dove vive la donna. Per questo un 26enne di Follonica è stato arrestato in flagranza dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Follonica. Ora, su decisione del giudice, è in carcere.

Le accuse

Il giovane era già sottoposto a una misura cautelare: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre. L’aveva disposta il giudice per le indagini preliminari di Grosseto, su richiesta della Procura, nell’ambito della procedura del Codice rosso, prevista per i casi di violenza domestica e di genere.

Il 26enne è accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, lesioni personali aggravate e rapina aggravata nei confronti della madre, fatti che sarebbero avvenuti tra aprile e agosto 2026.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Grosseto, il giovane avrebbe sottoposto la madre a intimidazioni quotidiane e a continue richieste di soldi per comprare droga. Quando lei rifiutava, sarebbero arrivate gravi minacce, fino a quella di buttarla giù dal palazzo in cui abita. Il 26enne è accusato anche di averla colpita con schiaffi e spinte, provocandole lesioni, e di averle preso piccole somme di denaro dalla borsa.

L’arresto e il carcere

Durante i controlli sul territorio, i carabinieri hanno sorpreso il giovane all’interno del condominio della madre, in violazione delle prescrizioni del giudice. Lo hanno quindi arrestato in flagranza.

Il gip, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e ha aggravato la misura precedente, disponendo la custodia in carcere. Per il giudice è l’unica misura adatta a proteggere l’incolumità fisica e psicologica della donna. Il 26enne è stato portato nella casa circondariale di Grosseto.

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