GROSSETO – Il cantautore maremmano Lucio Corsi si prepara a tornare con una nuova canzone. Il singolo, intitolato “Napoleone Buonanotte”, uscirà il prossimo 30 ottobre ed è già disponibile per il presalvataggio online.

Ad annunciare la novità è stato lo stesso artista, che ha presentato il brano con un messaggio dal tono surreale e ironico, in linea con il suo immaginario creativo. Corsi racconta alcuni dei personaggi e degli elementi che animano la canzone, componendo una piccola galleria di figure insolite.

Dal lavandino raffreddato alla Gioconda triste

Tra i protagonisti del brano compaiono un lavandino col raffreddore, un medico specializzato nel recupero dei sogni dimenticati e una Gioconda triste perché sola. Non mancano il canto dei Galli all’alba, precisando che si tratta dei francesi, la campagna intesa come «il mondo verde e blu» e una televisione prima buttata e poi ricomprata.

Un elenco volutamente bizzarro, che lascia intravedere un universo narrativo popolato da immagini inaspettate, giochi di parole e personaggi fuori dall’ordinario. Come anticipato dallo stesso cantautore, gli elementi che compongono la canzone sono molti di più, ma per scoprirli tutti bisognerà aspettare l’uscita del singolo.

Il singolo sarà disponibile dal 30 ottobre. È già possibile effettuare il presalvataggio attraverso il link ufficiale.