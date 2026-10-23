GROSSETO – Certificazioni di inglese B1 e B2 per 141 studenti del liceo Aldi e attestati Europass per i quindici ragazzi che la scorsa estate hanno partecipato all’Erasmus a Galway, in Irlanda. La cerimonia di consegna si è svolta ieri, 22 ottobre, nell’aula magna del polo Aldi, alla presenza della dirigente scolastica Giorgia Ricci.

L’Erasmus a Galway

Gli attestati Europass sono andati ai quindici studenti che nei mesi scorsi hanno partecipato all’Erasmus a Galway, in Irlanda.

Le certificazioni B1 e B2

Le certificazioni linguistiche hanno coinvolto 141 studenti dell’istituto: cinquantaquattro per il B1, rivolto agli alunni delle classi seconde, e ottantasette per il B2, rivolto agli alunni del triennio.

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