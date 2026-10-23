GROSSETO – Una netta discontinuità con le logiche del passato, la valorizzazione del merito, il superamento delle spartizioni manuali e una nuova centralità ai cittadini e al Consiglio Comunale. È su questi pilastri che il movimento “Insieme per Grosseto al Centro” presenta ufficialmente alla cittadinanza e alla coalizione il proprio Decalogo politico, una sintesi programmatica in dieci punti guida pensata per rilanciare la governance cittadina.

«La politica deve tornare a essere servizio alla comunità, orientata al bene comune e alla solidarietà. Questo decalogo rappresenta il nostro contratto d’onore con la città: chi intende guidare insieme a noi deve condividerne impostazione, priorità, metodo e il coraggio della discontinuità», dichiarano i rappresentanti della formazione politica» affermano Gianluigi Ferrara, Barbara Chelli e Amedeo Gabbrielli.

«Tra le novità principali spiccano lo stop alla riconferma automatica degli assessori uscenti, l’introduzione di vere e proprie “pagelle” periodiche per valutare l’operato della Giunta tramite indicatori chiave di prestazione (Kpi), e la definizione di criteri oggettivi e meritocratici per le nomine negli enti e nelle società partecipate, abbinando la competenza politica a specifiche capacità settoriali».

I 10 punti del Decalogo politico

Discontinuità nella guida politica e rinnovamento

Netto taglio con le formule del passato e stop alla riconferma automatica degli assessori uscenti. L’assegnazione degli incarichi di governo avverrà esclusivamente in base al merito e alle capacità personali dimostrate.

Competenza, nomine oggettive e “Pagelle” per Kpi

Definitivo superamento delle logiche Cencelli. Le nomine degli assessori e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate avverranno sulla base di criteri oggettivi, con un equilibrio misurato tra competenza politica e specifica professionalità di settore. L’operato della Giunta sarà monitorato attraverso pagelle periodiche basate su Kpi (indicatori chiave di prestazione), verificate annualmente con la maggioranza consiliare.

Rivitalizzazione del Consiglio comunale e delle Commissioni

Superamento del ruolo di mero organo di ratifica. Restituzione di centralità e dignità al Consiglio e alle sue Commissioni mediante l’attivazione di Tavoli co-progettuali fin dalle fasi embrionali degli atti complessi (piani urbanistici e regolamenti).

Centralità della famiglia e politiche sociali

La famiglia è riconosciuta come fulcro fondamentale della società. Impegno prioritario a sostegno di chi versa in difficoltà economica e garanzia di interventi concreti e inclusivi per le persone con disabilità.

Sicurezza e decoro urbano giorno e notte

Presidio costante del territorio, potenziamento della Polizia Locale, illuminazione pubblica e videosorveglianza h24, uniti a una cura capillare di pulizia e vivibilità in ogni quartiere.

Sviluppo Economico, agricoltura e artigianato

Valorizzazione delle risorse identitarie del territorio attraverso il rilancio del turismo, il sostegno concreto all’agricoltura locale e la tutela dell’artigianato d’eccellenza.

Lavoro e opportunità per i giovani

Politiche attive dell’occupazione per offrire prospettive concrete ai giovani, permettendo loro di restare, investire e costruire il proprio futuro in città.

Indirizzo politico preventivo sul bilancio

Partecipazione diretta dei consiglieri di maggioranza nella definizione delle priorità di spesa e del Documento Unico di Programmazione (Dup) prima della stesura tecnica dello schema di bilancio.

Democrazia e bilancio partecipato

Destinazione annuale di una quota fissa del bilancio di previsione a progetti proposti, discussi e votati direttamente dai cittadini.

Sussidiarietà, beni comuni e quartieri

Patti di collaborazione con associazioni e comitati per la cura del verde e degli spazi pubblici, con l’istituzione di assemblee di quartiere e consulte permanenti.