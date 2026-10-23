GROSSETO. Riportare i giovani a divertirsi a Grosseto, rilanciare la vita notturna cittadina e proporre nuove formule di intrattenimento per tutte le età. È questo l’obiettivo di Ettore Raso, dj e organizzatore di eventi, protagonista della puntata numero 112 de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Con lui abbiamo parlato di Back to the Party, del progetto “Divertimento a chilometro zero” e di come sta cambiando il modo di vivere la notte, tra nuove abitudini e attenzione alla sicurezza.

Divertimento a chilometro zero: 500 giovani restano a Grosseto

Il progetto, che ha ottenuto il **patrocinio del Comune di Grosseto**, punta a offrire occasioni di svago in città, evitando che giovani e meno giovani debbano spostarsi altrove per trascorrere una serata.

«L’obiettivo era quello di far rimanere a Grosseto i nostri giovani, i meno giovani e anche quelli un po’ più adulti», racconta Raso.

I primi risultati sembrano incoraggianti. «Abbiamo fatto una prima serata per i giovanissimi sabato 3 ottobre, fuori dalle nostre aspettative. Siamo riusciti a far rimanere 500 ragazzi nel fine settimana a Grosseto».

Un programma che coinvolge pubblici differenti, dalle serate di ballo liscio agli appuntamenti del sabato dedicati ai ragazzi, fino alle ormai conosciute cene spettacolo del venerdì.

Back to the Party e il rilancio dell’Eden

Al centro del progetto c’è anche l’Eden, storico punto di riferimento per l’intrattenimento grossetano, che ospita una serie di appuntamenti firmati Back to the Party.

«Back to the Party nasce come un movimento itinerante, poi abbiamo scelto l’Eden in questo periodo, al quale vogliamo dare una fase di start-up», spiega Raso.

La formula originaria resta quella della cena spettacolo, ma negli anni il progetto si è evoluto: «Non dimentichiamo che nasce tutto da lì, poi abbiamo allargato gli orizzonti verso nuovi format, target e nuove formule».

Come cambia la notte: meno ore piccole e più sicurezza

Con una lunga carriera alle spalle, iniziata ai tempi dello storico locale Four Roses, Ettore Raso ha vissuto in prima persona l’evoluzione del divertimento e delle abitudini del pubblico.

Secondo il dj, soprattutto durante l’inverno, sta cambiando il rapporto con gli orari della vita notturna.

«Sicuramente nella fase invernale non c’è più voglia di fare le quattro o le cinque di notte, con il cornetto alle sei. È un costume che avevamo e che secondo me sta cambiando, anche per i più giovani».

Da qui la scelta di proporre eventi che inizino prima e terminino a orari meno avanzati.

«Cerchiamo di portare i ragazzi, ma anche i meno giovani, a uscire prima, per poi finire prima la serata. Anche in termini di sicurezza, per non mandare la gente in giro di notte».

Una trasformazione che, secondo Raso, potrebbe rappresentare il futuro dell’intrattenimento, con un’offerta capace di coinvolgere generazioni diverse e restituire vitalità alla città.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Per partecipare alla rubrica o proporre un ospite è possibile scrivere a [email protected] oppure inviare un messaggio WhatsApp al 334.5212000.