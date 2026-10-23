GROSSETO – Dopo la manifestazione di sabato 17 ottobre, gli studenti delle scuole superiori di Grosseto tornano in piazza domani, sabato 24 ottobre. Il corteo è previsto per le ore 8 e partirà dal Polo Aldi, per poi attraversare il centro e concludersi in piazza Dante. All’appello ci sono gli istituti superiori della città, che questa volta si sono coordinati anche sul piano organizzativo, segnalando l’iniziativa alla Questura e costruendo una rete con realtà cittadine. Tra queste anche Officina Giovani Antifascisti e i Giovani Democratici.

I temi restano quelli emersi nella precedente mobilitazione, quando centinaia di ragazzi hanno chiesto scuole più sicure e funzionali, maggiore investimento nell’istruzione e risposte al caro vita: dalle condizioni degli edifici alle spese per libri, trasporti e attività scolastiche. Il corteo del 17 ottobre a Grosseto si era svolto senza danneggiamenti né episodi di violenza. E anche questo 24 ottobre, nonostante alcuni sciami messaggistici che hanno disseminato paura diffusa tra i più giovani, la manifestazione punta a ripetersi con i soliti canoni.

Giovani Democratici: «Il carovita ci ruba il futuro»

I Giovani Democratici della provincia di Grosseto annunciano il loro sostegno alla mobilitazione e invitano la cittadinanza a unirsi al corteo. Nel loro appello, la giovanile del Pd definisce “un Paese immaginario” quello descritto dal governo, accusato di rispondere al dissenso con la repressione anziché con politiche sociali.

«Come Giovani Democratici della provincia di Grosseto invitiamo tutta la cittadinanza a scendere in piazza domani, compatti e senza esitazioni, al fianco degli studenti delle scuole superiori», scrive l’organizzazione, che invita inoltre a non farsi «distrarre da squallidi messaggi fake e tentativi di intimidazione» diffusi nelle scorse ore. Il riferimento è alla campagna di allarmi circolata nelle chat studentesche, per la quale finora non sono emersi riscontri concreti.

Per i Giovani Democratici, il nodo è il caro vita e la crisi abitativa: «L’inflazione e il caro vita stanno scavando un baratro sociale, inasprendo disuguaglianze ormai insostenibili». I Gd ricordano i giovani costretti a diventare fuori sede per studiare, le famiglie sotto pressione per bollette, benzina e affitti, e chi resta in città trovando salari bassi e canoni d’affitto difficilmente sostenibili.

Il segretario provinciale, Cosimo Garofalo, collega la protesta alle politiche nazionali: «La crisi abitativa e l’aumento del costo della vita che colpiscono la Maremma sono lo specchio di un’Italia lasciata a se stessa». E aggiunge: «Se per farci ascoltare dobbiamo manifestare, lo faremo a oltranza. Se la risposta di fronte al disagio sociale è il manganello, la schedatura o il voltarsi dall’altra parte, le nostre piazze saranno ancora più piene».

Matteo Sepe, studente e tesserato dei Giovani Democratici, ribadisce: «Scendiamo in piazza per denunciare le condizioni delle nostre scuole, ma la nostra è una lotta che unisce. Siamo solidali con gli agricoltori e gli autotrasportatori, schiacciati dai costi folli del carburante, e con le nostre famiglie strangolate dal caro vita».

I Love Grosseto: “La protesta da sola non basta, candidatevi”

Un appello diverso arriva da Giacomo Gori, consigliere comunale e esponente di I Love Grosseto, che riconosce le ragioni della protesta ma invita i giovani a trasformarla in partecipazione politica.

«Avete ragione. E lo avete fatto nel modo giusto: senza una vetrina rotta, senza un gesto violento», scrive Gori, riferendosi al corteo di sabato scorso. «Ma vi dico una cosa scomoda, con il rispetto che si deve a chi ha il coraggio di mettersi in gioco: la protesta da sola non basta».

La proposta di Gori è candidarsi alle prossime elezioni comunali del 2027, anche attraverso il percorso “Grosseto Open Source” della coalizione civica. «Chi ha compiuto 18 anni, e molti di voi in quinta lo sono già, può candidarsi ed entrare in Consiglio comunale – sottolinea Gori – Occupate le istituzioni nell’unico modo che fa davvero paura al vecchio sistema: democraticamente, con il voto e con le idee».

Per i minorenni, l’invito è quello di coinvolgere fratelli, sorelle, amici e conoscenti maggiorenni: «Una candidatura tira l’altra. Se ognuno di voi ne porta un’altra, la piazza di domani diventa una squadra pronta a governare. Andate su www.ilovegrosseto.it e candidatevi. Meno partiti, più cittadini al governo. E più giovani».

Sicurezza e controlli

La Prefettura ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista delle manifestazioni programmate, annunciando un rafforzamento di monitoraggio e vigilanza, con attenzione anche ai luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo dichiarato è garantire il diritto di manifestare pacificamente, prevenendo eventuali criticità.

Domani, quindi, Grosseto torna al centro della mobilitazione studentesca: una protesta che parte dalla scuola, ma che organizzatori e forze politiche allargano al caro vita, al lavoro, alla casa e al futuro dei giovani in Maremma.