GROSSETO – Come si costruisce il futuro di una città? Partendo dalle persone che la abitano, dai bisogni che emergono nella vita quotidiana e dalla capacità di trasformare le criticità in proposte concrete. È questa la prospettiva da cui nasce Grosseto Futura, il percorso promosso dal Partito democratico per aprire un confronto sul presente e sulle prospettive del capoluogo maremmano, coinvolgendo non soltanto chi fa politica, ma anche chi ogni giorno vive, attraversa e contribuisce a far crescere la città.

Il primo appuntamento è in programma domenica 25 ottobre, alle 9.30, alla Fondazione Il Sole, in viale Uranio, dove si svolgerà la conferenza programmatica del Pd Grosseto. Una mattinata pensata per mettere attorno allo stesso tavolo cittadine e cittadini, associazioni, professionisti e realtà del territorio, creando uno spazio di dialogo con i responsabili e i dipartimenti del partito.

L’iniziativa si svilupperà attraverso tavoli di discussione aperti, con l’obiettivo di raccogliere idee, esperienze e proposte. Il punto di partenza è la convinzione che le questioni che riguardano una comunità non possano essere affrontate senza coinvolgere chi ne conosce direttamente le difficoltà, le potenzialità e i cambiamenti. Dai servizi alle opportunità per il territorio, dalle esigenze dei quartieri alle prospettive di sviluppo, il confronto vuole contribuire a individuare le priorità su cui lavorare per Grosseto.

La conferenza programmatica rappresenta anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra politica e partecipazione. Costruire una proposta per la città significa infatti saper raccogliere punti di vista differenti, mettere in relazione competenze e sensibilità e dare spazio a contributi che spesso faticano a trovare ascolto. Non soltanto un momento di elaborazione interna al partito, quindi, ma un’apertura verso la comunità, con l’ambizione di trasformare il confronto in un percorso di lavoro condiviso.

Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico di Grosseto, sottolinea il significato di questo percorso: «Con Grosseto Futura vogliamo aprire uno spazio di ascolto e confronto autentico, nel quale le persone possano portare il proprio contributo e sentirsi parte delle scelte che riguardano il territorio. Crediamo che una proposta politica debba nascere dalla conoscenza dei problemi reali e dalla capacità di confrontarsi con chi li affronta ogni giorno. Per questo vogliamo coinvolgere cittadine e cittadini, associazioni e professionisti, raccogliendo idee e mettendo a disposizione competenze per individuare insieme le priorità su cui lavorare».

Un percorso che guarda alla città anche attraverso la dimensione più concreta della vita quotidiana, quella in cui le scelte pubbliche incontrano le esigenze delle persone. Marco Simiani, segretario comunale del Pd Grosseto, richiama l’importanza di un confronto capace di partire dai bisogni della comunità: «Per immaginare il futuro di Grosseto dobbiamo prima di tutto ascoltare chi la vive. Le esperienze delle persone, le difficoltà che incontrano e le proposte che possono avanzare sono una risorsa fondamentale per costruire idee vicine alla realtà. Vogliamo che questa iniziativa sia un’occasione concreta per mettere in circolo energie, competenze e punti di vista diversi, con l’obiettivo di elaborare proposte che rispondano alle necessità della città e delle persone che la abitano».

Il valore dell’iniziativa sarà quindi legato anche alla capacità di dare continuità al confronto, facendo in modo che le idee raccolte possano diventare una base per il lavoro successivo. Ascoltare significa riconoscere che una città è fatta di storie, bisogni e aspettative differenti e che una visione condivisa può prendere forma soltanto attraverso il dialogo. È da qui che il Pd Grosseto intende avviare il proprio percorso programmatico, invitando la comunità a partecipare e a contribuire alla definizione delle priorità per il futuro.

La conferenza è aperta a tutte le persone interessate. Per partecipare è possibile compilare il modulo disponibile sui social del Pd Grosseto e raggiungibile attraverso il link bit.ly/FormConferenzaProgrammatica.

Un’occasione per portare idee, condividere esperienze e confrontarsi su una domanda che riguarda l’intera comunità: quale Grosseto vogliamo costruire nei prossimi anni?