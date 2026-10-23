GROSSETO – Il Consiglio provinciale ha approvato la mozione presentata dal consigliere Mattia Maule per l’istituzione della Consulta Giovanile provinciale, con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di ascolto, confronto e proposta sui temi che riguardano i giovani e il futuro del territorio.

La proposta punta a mettere in rete la Provincia, i 28 Comuni del territorio, le scuole, le associazioni, le realtà del Terzo settore, le università e il mondo del lavoro. L’intento è garantire una partecipazione ampia e rappresentativa, che non si limiti agli studenti, ma coinvolga anche giovani lavoratori, universitari, volontari, professionisti e tutti coloro che vivono e operano nella provincia di Grosseto.

Particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei piccoli Comuni, delle aree interne e dei territori maggiormente interessati dal fenomeno dello spopolamento, affinché le opportunità di partecipazione siano accessibili ai giovani di tutto il territorio provinciale.

“L’approvazione di questa mozione – commenta il consigliere Mattia Maule – rappresenta un passaggio importante per garantire, come Provincia, un percorso di partecipazione, che incentivi i giovani a portare il loro contributo all’interno delle istituzioni.

La presenza di Consulte Giovanili comunali è già un buon punto di partenza su cui lavorare per costruire una rete territoriale provinciale di partecipazione giovanile. È fondamentale che anche i giovani che vivono nei centri più piccoli e nelle aree interne possano far sentire la propria voce.

Vogliamo promuovere uno strumento inclusivo, capace di valorizzare le differenze territoriali e di mettere in relazione esperienze, competenze e idee.”

“La Provincia, nel suo ruolo di Casa dei Comuni, – sottolinea il presidente Francesco Limatola – può favorire il dialogo e la collaborazione tra realtà diverse. Sono certo che sarà un percorso utile e costruttivo che potrà beneficiare anche delle precedenti esperienze promosse dalla Provincia per il coinvolgimento delle nuove generazioni, come il Consiglio Provinciale degli Studenti, istituito con apposito regolamento, quale organismo di rappresentanza e partecipazione del mondo studentesco, e i vari progetti portati avanti con le scuole e le associazioni.

In tale direzione si colloca, tra l’altro, la recente scelta della Provincia di aprire la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità alla partecipazione dei giovani, prevedendo una loro presenza tra le componenti della nuova Commissione. Ringrazio Mattia Maule per aver presentato la mozione e per la passione e l’entusiasmo con cui sta svolgendo il ruolo di consigliere provinciale”.