FOLLONICA – La Capitaneria di Porto e le Amministrazioni comunali di Follonica e Scarlino rendono omaggio agli assistenti alla balneazione che si sono distinti nei salvataggi durante l’estate 2026. Un ringraziamento a tutti gli operatori e al Consorzio Balneari per l’impegno nell’organizzazione del Piano di Salvamento.

Un riconoscimento a chi, durante l’estate 2026, si è distinto per professionalità, coraggio e prontezza negli interventi di salvataggio, ma anche un’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano di tutti gli assistenti alla balneazione che garantiscono la sicurezza sulle spiagge del Golfo di Follonica.

Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e il sindaco di Scarlino Francesca Travison, insieme ai rappresentanti della Capitaneria di Porto Luogotenente Giuseppe Di Mauro e Davide Pietrarelli, al presidente del Consiglio comunale di Follonica Alberto Aloisi, con delega ai rapporti istituzionali con il mondo balneare, agli assessori del Comune di Scarlino Silvia Travison e Giorgio Maestrini hanno premiato gli assistenti alla balneazione protagonisti di importanti operazioni di soccorso nel corso della stagione estiva appena conclusa.

La cerimonia è stata anche l’occasione per sottolineare l’importanza del Piano di Salvamento, organizzato grazie all’impegno del Consorzio Balneari e alla collaborazione degli operatori del settore, che assicura un presidio fondamentale per la sicurezza dei residenti e dei tanti turisti che ogni anno frequentano il litorale.

“Siamo qui per premiare chi si è reso protagonista di interventi che hanno consentito di salvare persone in difficoltà, ma vogliamo soprattutto ringraziare tutti gli assistenti alla balneazione che ogni giorno, con attenzione e professionalità, garantiscono la sicurezza sulle nostre spiagge – ha dichiarato il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – È un lavoro di grande responsabilità, che richiede preparazione, capacità di prevenzione e prontezza di intervento. Un ringraziamento particolare va al Consorzio Balneari, per l’impegno nell’organizzazione del Piano di Salvamento e alla Capitaneria di Porto per la preziosa attività di coordinamento e vigilanza. La sicurezza della balneazione è un elemento essenziale della qualità dell’offerta turistica del nostro Golfo e un patrimonio che dobbiamo continuare a tutelare e valorizzare”.

“La sicurezza delle nostre spiagge è una priorità che richiede un impegno collettivo e costante – ha sottolineato il sindaco di Scarlino Francesca Travison – Gli interventi che oggi premiamo dimostrano quanto siano fondamentali la preparazione e la tempestività degli assistenti alla balneazione, ma dietro questi episodi c’è un lavoro quotidiano di prevenzione e controllo altrettanto importante. Desidero ringraziare tutti gli operatori, il Consorzio Balneari e la Capitaneria di Porto per la collaborazione che consente di offrire un servizio di salvamento organizzato ed efficiente, a tutela di chi sceglie le nostre spiagge. È un impegno condiviso che unisce Follonica e Scarlino nella valorizzazione e nella sicurezza del nostro Golfo”.

“Il Piano di Salvamento rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa garantire un servizio fondamentale per la collettività – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Alberto Aloisi – Il Consorzio Balneari e gli operatori del settore svolgono un ruolo determinante nell’organizzazione di un sistema di sorveglianza che richiede investimenti, professionalità e un grande impegno quotidiano. Come Amministrazione vogliamo continuare a rafforzare il rapporto con il mondo balneare, riconoscendone il contributo non soltanto all’economia turistica, ma anche alla qualità e alla sicurezza dei servizi offerti sul nostro territorio”.

La premiazione ha dunque voluto riconoscere il valore dei singoli interventi di salvataggio, ma anche rendere omaggio a un sistema organizzato di prevenzione, vigilanza e soccorso che rappresenta un elemento imprescindibile per la sicurezza della balneazione.

Un ringraziamento che, attraverso gli assistenti premiati, è rivolto a tutti coloro che ogni estate lavorano per rendere le spiagge del Golfo di Follonica un luogo sicuro e accogliente.