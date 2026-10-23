ORBETELLO – Il Comune rende noto che è stata approvata la graduatoria definitiva dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026”, consultabile sia online che nel palazzo municipale.

Con determina n. 800 del 22/10/2026 è stata approvata la graduatoria definitiva dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026”. La graduatoria è stata pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, e riporterà solo l’indicazione del numero assegnato alla pratica (che è stato precedentemente comunicato ai richiedenti il beneficio).

La graduatoria è consultabile sul sito internet del Comune di Orbetello, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o presso l’Ufficio URP, piazza Plebiscito 1, Orbetello, piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.