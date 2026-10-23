ORBETELLO – «Ribadendo il sostegno dell’amministrazione comunale al nostro consigliere Roberto Berardi, mi trovo costretto a comunicare al consigliere d’opposizione Bisconti che la sua richiesta d’accesso agli atti è tanto prematura quanto inutile» a farlo sapere il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

In merito alle polemiche che si sono sollevate intorno alla terna dei nomi proposti dal Ministero dell’Ambiente per guidare il Consorzio della Laguna di Orbetello, il primo cittadino, Andrea Casamenti, ribadisce il sostegno suo e dell’amministrazione comunale a Roberto Berardi, consigliere delegato che, ormai da due legislature, si occupa del territorio.

«Senza nulla togliere agli altri due nominativi – spiega il sindaco – siamo convinti che il nostro consigliere delegato alla Laguna, il senatore Roberto Berardi, sia la scelta migliore per l’operatività del consorzio in se stessa, in quanto Berardi, ormai da anni, si occupa della Laguna, conosce persone e procedure e, suo e nostro malgrado, si è trovato ad affrontare molte situazioni di criticità».

«Per quanto concerne l’aspetto tecnico scientifico – aggiunge Casamenti – ricordiamo che è già in corso di definizione un comitato scientifico dalle elevate qualità tecniche e, per quanto riguarda il Comune di Orbetello, abbiamo indicato un eminente accademico ed esperto in materia che da decenni conosce la situazione e le sue evoluzioni, il professor Silvano Focardi. Per garantire la trasparenza del funzionamento di questo nuovo Ente, inoltre, è già in corso di definizione anche un collegio di revisori dei conti, perciò ritengo che ogni ulteriore polemica sia soltanto strumentale. Questa reazione scomposta, però, ci fa riflettere: sembra quasi che all’opposizione sia stato tolto da sotto gli occhi un risultato su cui puntava particolarmente dal punto di vista politico, altrimenti tanto nervosismo appare inspiegabile».

«Al consigliere di opposizione che ha richiesto l’accesso agli atti, inoltre – sottolinea il sindaco in conclusione – dobbiamo dire che è un’azione prematura quanto inutile: in primo luogo gli altri consorziati saranno sentiti per il proprio parere nel momento in cui sarà concluso l’iter tra Ministero e Regione che è ancora in corso e si concluderà nelle prossime ore, e il fatto che Comune di Orbetello, ma anche la Provincia, abbiano già fornito i propri orientamenti sulla stampa è stato semplicemente perché abbiamo anticipato i tempi dopo aver letto le indiscrezioni giornalistiche. In secondo luogo ricordiamo al consigliere Bisconti che il parere fornito non sarà vincolante e il Ministero avrà la possibilità di decidere comunque in piena autonomia chi sceglie come amministratore unico alla guida del Consorzio. Mi auguro quindi, per il bene della Laguna e di Orbetello, che il decreto di nomina arrivi già nei prossimi giorni».