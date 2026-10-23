CAPALBIO – Picchetto dopo picchetto, il percorso prende forma. A Borgo Carige lo staff dell’Asd Romano Scotti sta lavorando al tracciato che domenica 25 ottobre ospiterà il primo Gran premio Città di Capalbio, memorial Romano Scotti. Gli organizzatori promettono un percorso di ciclocross «da Coppa, esigente ed enigmatico», capace di cambiare volto con il passare delle gare e di costringere gli atleti a interpretarne ogni passaggio.

Una tappa tra Toscana e Lazio

La manifestazione è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Capalbio. È la quinta tappa del Giro delle regioni ciclocross e la terza prova del Campionato italiano ciclocross per società. In più fa parte sia del circuito Toscana cross sia del Lazio cross: Capalbio diventa così un punto d’incontro tra i movimenti delle due regioni.

«Siamo soddisfatti di poter accogliere una manifestazione sportiva di rilievo nazionale, che porterà nel nostro territorio centinaia di atleti, accompagnatori e appassionati – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini -. Eventi come questo valorizzano la vocazione di Capalbio per il turismo lento e per la mobilità su due ruote, e permettono ai partecipanti di scoprire il nostro patrimonio paesaggistico e naturalistico». Il sindaco ringrazia l’Asd Romano Scotti e la Federazione ciclistica italiana per la collaborazione.

Il quartier generale al cinema

Il centro operativo della gara è al Nuovo Cinema Tirreno, in piazza della Repubblica 9, a pochi passi dal percorso. Qui si trova la segreteria di gara e qui sabato 24 ottobre, alle 17, si terrà la conferenza stampa di presentazione. Domenica, nello stesso spazio, si svolgeranno le premiazioni, con le maglie rosa e azzurre per i leader del Giro delle regioni.

La gara fa parte del calendario nazionale della Federazione ciclistica italiana. Le iscrizioni si fanno sul portale federale Fattore K, con il codice gara 182471. I cicloamatori tesserati con gli enti della Consulta devono invece iscriversi dalla sezione dedicata ai master del sito ufficiale.

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Lo short track per i più piccoli

Spazio anche ai giovanissimi delle categorie da G0 a G6, cioè dai sei ai 12 anni. Per loro l’Asd Romano Scotti ha disegnato un circuito short track vicino al tracciato principale. La partenza è prevista alle 12, a metà del programma. Le iscrizioni si fanno su Fattore K con il codice 183169. La prova è la seconda tappa della Challenge short track Toscana inverno 2026-2027.

«È un evento pensato per avvicinare i giovanissimi alle gare di ciclocross – spiega Andrea Fefè, consigliere della Fci Toscana con delega al fuoristrada -. I più piccoli avranno l’opportunità di affrontare i tracciati preparati per i grandi, in occasione dell’appuntamento di Coppa Italia del Giro delle regioni».