GROSSETO – Screenshot, vocali e allarmi su presunte violenze circolano ormai anche nelle chat degli alunni delle scuole medie del grossetano. A segnalarlo sono alcuni docenti e genitori che, davanti ad alunni e figli preoccupati, sono testimoni di quanto anche già nei cellulari dei più piccoli stiano arrivando immagini crude e catene di messaggi non verificati, alimentando preoccupazione.

Quello che nei giorni scorsi sembrava un fenomeno limitato agli studenti delle superiori sta ora coinvolgendo anche ragazzi e ragazze delle scuole medie. Nel grossetano, diverse famiglie e insegnanti raccontano di messaggi ricevuti dai figli o dagli alunni tramite WhatsApp, Telegram e social: testi che annunciano possibili violenze, aggressioni e “rese dei conti” in vista delle manifestazioni annunciate per sabato 24 ottobre.

Gli alunni delle medie, che parlando di età vanno dal primo anno dopo le elementari all’ultimo gradino prima dell’ingresso nelle superiori (i cosiddetti “under 14”), si trovano così esposti a un flusso di contenuti che genera principalmente ansia, preoccupazione e paura: minacce generiche, riferimenti a stupri e violenze, screenshot decontestualizzati e appelli a condividere tutto con gli amici. Il risultato è una catena di allarme che si propaga rapidamente, spesso senza alcuna verifica sulla fonte o sulla veridicità delle informazioni.

La paura tra genitori e docenti

Molte professoresse riferiscono di aver ricevuto domande preoccupate da studentesse e studenti, oppure segnalazioni da parte dei genitori su ciò che i figli mostrano dai telefoni. Le immagini circolanti, in alcuni casi violente o fortemente allarmanti, contribuiscono a creare un clima di ansia che non corrisponde, allo stato attuale delle verifiche, a rischi concreti accertati nel territorio.

Anche i genitori esprimono preoccupazione, soprattutto per la difficoltà di capire cosa stiano realmente vedendo i figli online e come parlarne senza alimentare ulteriore paura. Alcuni osservano, inoltre, che messaggi così allarmistici potrebbero avere anche l’effetto — volontario o meno — di scoraggiare la partecipazione dei giovani alle manifestazioni, presentando ogni raduno come potenzialmente pericoloso.

La manifestazione del 24 a Grosseto e i controlli della Prefettura

Sebbene inizialmente, questa settimana, non fossero emerse precise indicazioni su manifestazioni o raduni organizzati a Grosseto, è notizie recente che per sabato 24 ottobre, gli istituti superiori sfileranno di nuovo in città. A differenza della scorsa manifestazione, questa stavolta si sono organizzati comunicando l’iniziativa in questura: un nuovo corteo, che dal Polo Aldi arriverà in piazza Dante. Con gli studenti ci saranno anche altre realtà associative, soprattutto composte da giovani.

Le iniziative segnalate nei messaggi d’allarme circolati in Toscana riguardano principalmente Pisa, Firenze e Lucca, le forze dell’ordine si sono già mosse all’inizio dello “sciame” messaggistico.

Le verifiche condotte finora non hanno trovato molti riscontri alle diverse segnalazioni. Ma l’attenzione delle forze dell’ordine rimane comunque alta anche a Grosseto.

Cosa sta facendo la Prefettura

La Prefettura ha rafforzato il coordinamento tra forze di polizia, istituzioni scolastiche ed enti territoriali in vista delle prossime iniziative studentesche. L’obiettivo dichiarato è garantire che le manifestazioni possano svolgersi pacificamente, senza mettere a rischio la sicurezza di chi vi partecipa.

Sono previste attività di monitoraggio e vigilanza più intense, con attenzione non solo alle strade eventualmente interessate dai cortei, ma anche ai luoghi di aggregazione giovanile.

La Prefettura ha inoltre previsto un raccordo costante con le scuole e un maggiore scambio di informazioni tra le componenti del sistema di sicurezza, con misure preventive pensate per intercettare eventuali criticità prima che possano trasformarsi in problemi concreti.

Al centro resta anche la tutela del diritto di manifestare: le iniziative degli studenti devono poter conservare il proprio carattere pacifico, senza che timori o episodi di tensione ne compromettano la libertà di espressione.

Terre des Hommes: «Non inoltrare, verificare, parlare»

Anche Terre des Hommes Italia, realtà particolarmente impegnata nella tutela dei minori, è intervenuta sul fenomeno. Sottolineando come la disinformazione possa produrre conseguenze concrete, soprattutto quando coinvolge ragazze e ragazzi che vivono gran parte delle proprie relazioni anche negli spazi digitali. L’organizzazione ricorda che diffondere messaggi che annunciano pericoli inesistenti, senza verificarne l’attendibilità, può in determinate circostanze configurare il reato di procurato allarme.

Come riportato sui canali social di Terre des Hommes, secondo Marisa Marraffino, avvocata e loro consulente esperta di diritto minorile e informatico, è fondamentale distinguere tra segnalare responsabilmente la circolazione di messaggi non verificati e rilanciarli, contribuendo ad alimentare il panico. L’invito è a investire nell’ascolto dei bisogni delle nuove generazioni, aiutandole a distinguere ciò che è verificato da ciò che è solo rumoroso e virale.

I consigli di Terre des Hommes Italia

• Non inoltrare il messaggio: condividerlo senza verifica può alimentare la catena di allarme, anche quando l’intenzione è mettere in guardia gli altri.

• Verificare prima di condividere: cercare conferme tramite scuola, autorità o istituzioni locali; se non ci sono riscontri, non presentare la notizia come un fatto accertato.

• Parlare con i figli: chiedere cosa hanno ricevuto, come si sentono e cosa ne pensano, ascoltando le loro preoccupazioni senza sminuirle né trasmettere ulteriore ansia.

• Spiegare cosa fare in caso di pericolo concreto: se emergono elementi specifici e credibili, seguire le indicazioni delle autorità e contattare i servizi competenti, senza diffondere indiscriminatamente i messaggi.

• Segnalare a chi di dovere: se il messaggio contiene minacce, conservarne le prove e segnalarle alla scuola e alle autorità competenti.

• Educare al senso critico: aiutare i ragazzi a riconoscere le notizie non verificate, interrogarsi sulle fonti e comprendere che non tutto ciò che circola online è vero.