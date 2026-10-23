PITIGLIANO – Pesa 1.000 libbre, circa 450 chili, ed è rimasta sottoterra per oltre 80 anni. È una bomba d’aereo americana della seconda guerra mondiale, trovata di recente in località Capannella sul Fiora, a Pitigliano. L’ordigno era nel cantiere del nuovo viadotto sul fiume Fiora, a ridosso della strada regionale 74 Maremmana. Martedì 27 ottobre sarà disinnescato e fatto brillare.

Le tre fasi dell’intervento

L’operazione è affidata agli specialisti del Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e si svolgerà in tre fasi. Prima gli artificieri disinnescheranno la bomba sul posto, rendendola del tutto inerte. Poi l’ordigno sarà trasportato verso il luogo dello smaltimento, scortato da Polizia stradale, Vigili del fuoco e personale del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana. Infine la bomba sarà fatta brillare in sicurezza alla cava Europomice, sempre nel comune di Pitigliano.

L’ordinanza della prefetta e la zona rossa

Per garantire la massima sicurezza, la prefetta di Grosseto, Paola Berardino, ha firmato un’apposita ordinanza in base al Codice della protezione civile. Il provvedimento prevede una “zona rossa” intorno al punto del disinnesco: tutti i residenti dell’area saranno evacuati, a cura del Comune di Pitigliano.

Le operazioni saranno seguite in tempo reale dal Centro coordinamento soccorsi, allestito all’agriturismo Maremma nel Tufo, a Pitigliano. Qui lavoreranno insieme i rappresentanti di Regione Toscana, Provincia e Comuni di Pitigliano e Manciano. Con loro ci saranno il Genio ferrovieri, i carabinieri, la Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e la Polizia provinciale. L’assistenza sanitaria sarà garantita dal 118 della Asl Toscana sud est, dal Corpo militare della Croce rossa e dal Comitato della Croce rossa di Pitigliano.

Le strade chiuse al traffico

Per tutto il tempo necessario alle operazioni saranno chiuse al traffico le seguenti strade:

strada regionale 74 Maremmana, al chilometro 44+750;

strada regionale 74 Maremmana, al chilometro 40+500;

strada vicinale Selva del Caggio;

strada vicinale Spinicci;

strada vicinale Poggio Rota (primo tratto);

strada vicinale Poggio Rota (secondo tratto);

strada vicinale Terra Rossa;

strada vicinale Poggio Insuglietti.

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