MASSA MARITTIMA – La sindaca Irene Marconi ha convocato il Consiglio Comunale di Massa Marittima per il prossimo giovedì 29 ottobre.

La seduta era prevista, entro il termine del 31 ottobre, per l’approvazione del bilancio consolidato dell’Ente. Su richiesta di 5 consiglieri comunali, è stata inserita al primo punto dell’ordine del giorno la presentazione tecnica della pronuncia della Corte dei Conti.

Una pronuncia – si precisa – che tanto ha scosso i consiglieri di opposizione, ma che di fatto non ha imposto all’Ente l’applicazione di misure correttive urgenti e per la quale si è diffuso un ingiustificato allarme.

A tal proposito interviene la sindaca Irene Marconi: “La seduta del Consiglio è sempre pubblica – commenta la sindaca Marconi – ma in Consiglio comunale la discussione deve seguire le norme espresse nel Regolamento. Chiaramente non sono previsti interventi del pubblico né di forze politiche non rappresentate nella compagine dei consiglieri”.

“Mi auguro che con la presentazione tecnica di questo punto si possano esaurire le polemiche che, devo dire, non ho visto in altri enti che hanno ricevuto pronunce dalla Corte dei Conti ben più pesanti di questa”.

“Pur riconoscendo il pieno diritto delle forze di opposizione nel non condividere scelte politiche della maggioranza, è inspiegabile come una questione puramente tecnica che, di fatto, non incide sul bilancio e non impone manovre correttive urgenti, diventi lo strumento per tenere accesa una lunga e sterile polemica”.

Il Consiglio comunale si terrà dunque giovedì 29 ottobre, alle ore 21, presso la sala consiliare di piazza Dante.