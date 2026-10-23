GROSSETO – Un nuovo grande traguardo raggiunto con impegno e determinazione per una giovane ragazza del territorio e collaboratrice de IlGiunco.net.

Aurora Pia Seghi martedì 20 ottobre ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Siena, presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive.

La neolaureata ha discusso una tesi dal titolo “Dal politichese” all’intrattenimento emotivo. Un’analisi della comunicazione verbale dei leader della destra italiana, tra la Prima e la Seconda Repubblica”, un elaborato che attraverso l’asse di riferimento dei politici Giorgio Almirante, Gianfranco Fini e Giorgia Meloni analizza come sia cambiata la comunicazione politica nel corso degli ultimi decenni adottando un approccio linguistico e semiotico.

In una giornata piena di emozioni, per Aurora si conclude così il percorso triennale, aprendo ora la strada al percorso magistrale in Comunicazione Strategica per Mercati ed Istituzioni.

Alla dottoressa vanno le più care congratulazioni di tutta la redazione de Il Giunco, con l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.