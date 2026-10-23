GROSSETO – Si erano conosciuti da ragazzi, durante una gita nei luoghi manzoniani riservata agli studenti più bravi, e non si erano più lasciati. Ad Agosto, nella loro casa di Cefalonia, Emiliano Mangiarotti e Iolanda Gorno avevano festeggiato 60 anni di matrimonio. Lui è morto il 9 ottobre proprio a Cefalonia, l’isola greca dove passava metà dell’anno, e lì si sono svolti anche i funerali. L’inverno la coppia lo trascorreva a Grosseto, dove viveva dal 2010. A ricordarlo è la figlia, Sofia Mangiarotti.

Una carriera in Banca d’Italia

Originari di Cremona, Emiliano Mangiarotti e la moglie avevano fatto entrambi carriera in Banca d’Italia, diventando funzionari di primo livello. Dopo la pensione Emiliano aveva guidato per dieci anni, come direttore generale, una banca di credito cooperativo lombarda. «Avrebbe potuto continuare la sua carriera a Roma – racconta la figlia Sofia -, ma ha preferito restare a Cremona, vicino ai genitori, ai suoceri e ai cognati. Era un uomo saggio, affidabile e onesto.

Lo scoutismo

Da ragazzo aveva fatto l’esperienza degli scout, che gli aveva insegnato indipendenza, intraprendenza e libertà. Quando la figlia ebbe l’età per entrare a sua volta negli scout, tornò anche lui nel gruppo Cremona 2 di Cristo Re, questa volta da adulto. Fu Akela, cioè il capo dei lupetti, e per un periodo anche capogruppo. Da tesoriere produsse per alcuni anni i calendari scout nazionali: convinse le Casse rurali e artigiane di allora ad acquistarli per regalarli ai clienti, e così riuscì a raccogliere molti fondi per gli scout.

Cefalonia e la memoria della Divisione Acqui

Il legame con la Grecia arrivava dalla famiglia della moglie. Iolanda Gorno era nata a Cefalonia nel 1944, durante la guerra, figlia di Walter, sergente della Divisione Acqui che poi aveva combattuto da partigiano con il nome di Nico, e di Elly, una bella ragazza greca.

Dopo la guerra, la famigliola si era trasferita in Italia.

Per l’affetto verso i suoceri, Emiliano Mangiarotti aveva comprato un terreno a Cefalonia e costruito una casa per le loro vacanze e per permettere alla moglie di restare vicina alla sua grande famiglia greca. Con il tempo, accanto alla casa era nato anche un residence, che Emiliano aveva continuato a seguire fino alla fine.

Sull’isola faceva parte dell’Associazione Mediterraneo. Era anche curatore, volontario e tesoriere del Museo della divisione Acqui: in Estate, ogni giovedì apriva ai turisti il piccolo museo per tramandare la memoria dell’eccidio dei soldati italiani da parte dei tedeschi. Aveva raccolto i ricordi del suocero Walter: foto, oggetti personali, la sua piastrina originale e un pezzo di corteccia di ulivo trafitto dalle pallottole delle mitragliatrici, recuperato da Elly dopo le esecuzioni.

«Italia e Grecia sono sempre state unite nel cuore di mio padre, e le amava in uguale misura – ricorda la figlia – La sua mente brillante e lucida è rimasta intatta fino alla fine, ed è così che vorrebbe essere ricordato».