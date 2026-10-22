GROSSETO – L’ondata di messaggi inquietanti che sta rimbalzando nelle chat degli studenti dopo le proteste di Milano ha raggiunto anche alcuni ragazzi e ragazze di scuole del Grossetano, sopratutto delle scuole superiori. I contenuti, diffusi soprattutto tramite WhatsApp, Telegram e social, mescolano appelli a manifestazioni contro il caro vita, riferimenti ai disordini da organizzare in altre città italiane e allarmi non verificati su presunte violenze e aggressioni sessuali.

Tra i testi e screenshot ricevuti da alcune studentesse e studenti grossetani compaiono frasi come: “Vogliono stuprare le ragazze e picchiare la gente, stai attenta amo”, “vogliono andare in tutte le scuole a picchiare” oppure “ci vediamo il 24, preparate le macchine”. Alcuni messaggi invitano esplicitamente a condividerli con amiche e conoscenti, alimentando un effetto moltiplicatore che ha diffuso paura ben oltre i luoghi in cui, secondo le prime informazioni, potrebbero svolgersi le mobilitazioni.

Grosseto non è al centro delle proteste. L’intelligenza artificiale incendia la paura reale

Al momento non emergono indicazioni concrete su manifestazioni o raduni organizzati a Grosseto per sabato 24 ottobre. Le concentrazioni segnalate in Toscana riguardano altre realtà: a Firenze tramite messaggi si parla di un raduno in zona Santa Maria Novella, mentre a Lucca alcune di una protesta contro il carovita in piazza San Michele. A Pisa, invece, le chat contengono soprattutto inviti generici e contraddittori a riunirsi, tra cui riferimenti alla stazione e a piazza dei Cavalieri.

Proprio questa discrepanza tra i luoghi effettivamente coinvolti e la diffusione dei messaggi anche nel Grossetano spiega il clima di preoccupazione tra studenti, famiglie e docenti. La preoccupazione principale è che, anche se si tratta di annunci falsi, allarmi privi di fondamento finiscano per spingere ragazze e genitori a restare a casa o a evitare attività scolastiche o sociali in città o in compagnia.

Le indagini, come riportano anche altri media, si concentrano in particolare su Pisa, Firenze e Lucca, dove Digos e Polizia postale stanno cercando di ricostruire l’origine degli screenshot e distinguere eventuali appelli organizzati dalle semplici catene di allarme e notizie false. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, le verifiche finora condotte non hanno trovato riscontri alle segnalazioni su stupri, liste di presunte vittime o arrivi di gruppi armati da altre città.

Alcuni contenuti sarebbero stati decontestualizzati, alterati o addirittura costruiti con strumenti di intelligenza artificiale. La diffusione virale, tuttavia, ha già prodotto effetti concreti: centinaia di segnalazioni alle forze dell’ordine e un crescente senso di insicurezza nelle comunità scolastiche.

Un allarme che corre più veloce dei fatti

Il fenomeno non è esclusivo della Toscana: messaggi con lo stesso schema risultano essere stati segnalati in diverse città italiane, spesso con piccole variazioni nei luoghi e nelle date. Se in qualche caso è stata appurata la volontà di promuovere disordini e i responsabili sono stati individuati, in più casi non è emerso alcun pericolo concreto né conferma delle violenze annunciate.

Resta aperto il nodo del malessere sociale che alimenta il contesto: rincari, precarietà, difficoltà di accesso al lavoro e al welfare. Ma, come ricordano gli stessi studenti in alcune chat, la paura diffusa e la violenza rischierebbero solo di spostare l’attenzione su altro, offuscare le ragioni del disagio, senza risolverle.

In assenza di comunicazioni ufficiali delle scuole, delle prefetture o delle forze dell’ordine, la cosa più opportuna da fare per non diffondere ulteriormente screenshot non verificati rimane quella di segnalare eventuali contenuti sospetti alla Polizia postale o ai referenti scolastici.