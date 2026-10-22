GROSSETO – È online e disponibile nelle sedi della cooperativa Uscita di Sicurezza il bilancio sociale 2025. Un rendiconto di sostenibilità che analizza i fattori sociali, di governance, ambientali e finanziari delle organizzazioni non profit.

«Si tratta di un documento che realizziamo da oltre 10 anni – spiega il presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza, Luca Terrosi –, ben prima che diventasse un obbligo di legge, perché riteniamo che sia un’utile analisi, da condividere non solo con i portatori di interesse esterni, ma anche con i nostri soci».

Al centro il tema del conflitto

In questo numero del bilancio sociale, presentato sotto forma di una rivista dal titolo “Da che parte stiamo”, la cooperativa Uscita di Sicurezza ha voluto anche approfondire il tema del conflitto.

«Abbiamo deciso di provare a suggerire spunti di riflessione su una tematica che, nell’ultimo anno, ha caratterizzato la nostra società e gli equilibri internazionali – chiarisce Terrosi –. Lo abbiamo fatto intervistando Federico Mento, antropologo e co-direttore di Ashoka Italia, e la nostra responsabile dei servizi per i minori, Laura Turacchi, visto che spesso sono proprio i giovani le persone maggiormente coinvolte nei conflitti, come dimostrano i recenti fatti di cronaca. Vogliamo capire e approfondire gli aspetti che rendono il conflitto, da un lato, necessario per crescere e, dall’altro, pericoloso nel momento in cui sfocia in violenza».

Nel bilancio sociale, oltre all’analisi delle attività e dei settori della cooperativa, sono presenti tre approfondimenti, oltre al rendiconto economico, che evidenzia la crescita del fatturato registrata nel 2025, che si è attestata al 18%.

La ricchezza delle persone. Uscita di sicurezza “cooperativa rosa”

Un capitolo centrale del bilancio è dedicato alla “ricchezza delle persone”, che fotografa una comunità lavorativa in costante crescita: nel 2025 Uscita di Sicurezza dà occupazione a 401 persone (di cui 260 soci), confermando una forte componente femminile (l’85%) con un’età media di 45 anni.

Un impegno che si riflette nella formazione continua. Il documento riporta infatti oltre 1.270 ore di corsi obbligatori sulla sicurezza.

Tra gli altri impegni riportati nel documento c’è anche la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con gli infortuni scesi a 9 nell’arco dell’anno 2025.

Accanto a ciò, la cooperativa conferma il proprio profondo radicamento nel Grossetano attraverso sei principali aree d’intervento: dall’assistenza domiciliare e sociosanitaria per gli anziani (nelle Rsa e strutture gestite) ai servizi per la disabilità (con il centro diurno “FuoriCentro”) e la salute mentale (che vede la piena operatività della struttura per i disturbi del comportamento alimentare di Casa Mora), passando per i servizi educativi per l’infanzia e i giovani (come i nuovi centri di aggregazione e le aule studio) fino al Settore B, che unisce ristorazione, eventi e inclusione lavorativa attraverso luoghi simbolo della socialità cittadina come la Sala Eden e il chiosco Hottimo sulle Mura medicee.