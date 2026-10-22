GROSSETO – Incidente stradale questa mattina, giovedì 22 ottobre, intorno alle 9.30, in via Fratelli Bandiera a Grosseto, dove si sono scontrate un’Audi e una Opel Agila con tre persone a bordo (Foto: Lorenzo Mancineschi).

Sulla Opel Agila viaggiavano un uomo e una donna anziani insieme al figlio, che si trovava alla guida.

Nell’impatto i due anziani sono rimasti feriti, mentre il figlio è uscito illeso dall’incidente. Particolarmente delicata la situazione della donna, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’uomo, invece, ha riportato una ferita alla testa. Entrambi gli anziani sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ambulanza per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al momento non si conoscono le esatte condizioni dei due feriti.