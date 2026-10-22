GROSSETO – Stipendi in ritardo, ritmi di lavoro estenuanti, difficoltà anche a caricare la merce sui camion.

120 corrieri Sda hanno incrociato le mani questa mattina tra Grosseto, Livorno ed Isola d’Elba. 50 dei quali nel capoluogo maremmano. I lavoratori sono dipendenti di una ditta appaltatrice, la Tris company, contro cui i lavoratori sono entrati in agitazione.

Stipendi in ritardo e carico della merce

«Gli stipendi non sono arrivati – afferma uno dei rappresentanti sindacali – ma ci sono anche tante altre problematiche, ad esempio il carico della merce. A farlo dovrebbero essere i magazzinieri, i facchini (come peraltro avviene a Livorno) e invece sono gli stessi corrieri a dover caricare le merci sui furgoni».

Otto ribalte per cinquanta camion

Tra l’altro ci sono solo otto ribalte (che sarebbero i vani che dalla strada danno direttamente in magazzino, a fronte di 50 camion. Questo significa che cè’ chi carica in mezzo alla strada, procurandosi un carrello di fortuna per portare i pacchi.

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Orari e consegne impossibili

Anche sugli orari i corrieri hanno da ridire: l’orario dovrebbe andare dalle 8 alle 16.30 con mezz’ora di pausa pranzo. In realtà neppure chi è in città riesce a finire il giro nei tempi. Figurarsi chi deve raggiungere mete come Arcidosso o San Giovanni delle Contee. «Se devo portare un pacco in posta, che chiude alle 14, come dovrei fare?» precisa uno dei manifestanti. Ogni corriere consegna 100-150 pacchi al giorno, impossibile farlo nei tempi previsti, ma gli straordinari non sono contemplati.

Quattromila pacchi fermi

La merce che questa mattina è rimasta ferma, 4mila pacchi, si sommerà a quella di domani e dei prossimi giorni in caso la protesta dove