MANCIANO – Investire nell’istruzione, valorizzare il merito e sostenere le nuove generazioni: con questi obiettivi il Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano ha consegnato, domenica 18 ottobre, cinque borse di studio in memoria di Silvia Biondi, destinate agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Zuccarelli di Sorano.

La cerimonia si è svolta a Manciano, presso “Le Stanze”, e ha rappresentato un momento significativo per il club, che attraverso questa iniziativa rinnova il proprio impegno a favore della formazione e delle opportunità per i giovani del territorio.

A ricevere le borse di studio sono stati Damiano Di Silvio, Giulio Doganieri, Matilde Goracci, Andrea Gubernari e Marco Summa, studenti premiati per il percorso scolastico nell’ambito di un’iniziativa che intende riconoscere il valore dell’impegno nello studio e incoraggiare i ragazzi ad affrontare con fiducia le prossime tappe del proprio cammino formativo e professionale.

Le borse di studio, dedicate alla memoria di Silvia Biondi, rappresentano anche un modo concreto per mantenerne vivo il ricordo, legandolo a un progetto rivolto al futuro. Sostenere l’istruzione significa infatti offrire ai giovani strumenti e possibilità per sviluppare le proprie capacità, coltivare le proprie aspirazioni e contribuire alla crescita della comunità.

«L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione del Rotary, da sempre impegnato nella promozione di progetti di servizio capaci di generare valore per il territorio – spiegano dal club -. L’attenzione alle nuove generazioni e alla loro formazione costituisce un investimento fondamentale per una comunità che guarda al domani con responsabilità e fiducia. Con questa iniziativa, il Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano conferma la volontà di sostenere il talento e l’impegno dei giovani, nella convinzione che investire nella loro formazione significhi contribuire a costruire un futuro migliore per tutti».