GROSSETO – Con determinazione dirigenziale numero 2383 del 21 ottobre, pubblicata all’Albo pretorio online il 22 ottobre, il Comune di Grosseto ha approvato l’avviso riservato agli operatori commerciali concessionari di posteggio nel mercato giornaliero di piazza dei Lavatoi (Mercato coperto).
L’avviso disciplina la possibilità di utilizzare, esclusivamente a fini espositivi e senza attività di vendita, i posteggi attualmente liberi situati di fronte o accanto a quelli già detenuti in concessione dagli operatori interessati.
L’avviso pubblico, lo schema di domanda e tutte le informazioni relative alla procedura sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Grosseto a questo LINK.