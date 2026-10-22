GROSSETO – È giunto a termine “Giovani tracce 2026”, il premio letterario rivolto alle under 30 promosso dall’associazione Raccontincontri-Libreria delle Ragazze di Grosseto.

«Ringraziamo – dicono gli organizzatori – tutti gli amici e le amiche della libreria che hanno permesso la realizzazione di questo premio attraverso un generoso crowdfunding, e tutte le persone che ci hanno sostenuto. Il premio consiste nella pubblicazione gratuita per la prima classificata e in buoni-libro per le altre concorrenti».

La rosa delle candidate finali è formata da Francesca Santi, di Grosseto, 28 anni, autrice di “Sogno di ridare me stessa al mondo”, da Julia Giorgetti, di Grosseto, 30 anni, autrice di “Il mio amico immaginario è Bukowski”, da Gemma Ferriero, di Monza, 28 anni, autrice di “Mirtilli”, da Gaia del Vecchio, di Montelupo Fiorentino, 26 anni, autrice di “Amarena e pinolata”.

A breve saranno comunicato data e luogo della cerimonia di premiazione.

«Il premio ha lo scopo di dare visibilità alla scrittura delle giovani generazioni femminili, che sappiamo essere una pratica diffusa e molto amata, ma che resta per lo più nei diari personali o nei piccoli gruppi di lettura. Il piacere e la necessità di scrivere lo consideriamo uno dei risultati più belli della conoscenza della letteratura delle donne, frutto del lavoro delle librerie delle donne e delle scuole di scrittura guidate da scrittrici affermate».

«Una scrittura che non segue codici rigidi, ma l’ispirazione personale e la libertà delle formule adottate. Al Premio Giovani tracce – che prevede narrativa, romanzi o racconti – sono arrivati infatti elaborati che mescolano i generi, e dove la forma poetica libera è intrecciata al racconto. Questo dato, che ha un po’ sorpreso la giuria, dimostra come la lingua sia cambiata, e come le nuove generazioni abbiano interiorizzato gli stimoli comunicativi lanciati dalle altre forme artistiche, dal cinema alla video-art».

«Tempi e luoghi si sovrappongono, così come il flusso di coscienza e la linearità del racconto. Nelle composizioni premiate si confondono i vissuti di Millennial e generazione Z, si ricordano i miti del passato fondativi della giovinezza – John Lennon che ritorna – per parlare della fatica di essere giovani in un tempo così fragile e denso di incertezze. Di gioia e malinconia, di sogni e di sconfitte, di differenza che inquieta e di solitudine, ma anche di libertà ed empatia parlano le ragazze del concorso, che “vogliono tutto e niente”. E ci ricordano che l’amore, sempre un po’ precario e da reinventare, rimane la chiave della vita».