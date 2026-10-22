GROSSETO – Si chiude lunedì 26 ottobre il ciclo di incontri tematici del percorso di informazione e partecipazione promosso dal Comune di Grosseto per la formazione del Piano Operativo. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 alla Sala Eden, Bastione Garibaldi, viale Alessandro Manetti 4.

L’incontro si intitola “La città che si rigenera” e affronta due temi.

Il primo riguarda le aree dismesse e gli spazi strategici da rigenerare: dalla zona della stazione all’ex Foro Boario, dal Consorzio Agrario all’ex Ippodromo, fino ai grandi complessi oggi inutilizzati. Il Piano Strutturale chiede di dare la precedenza al recupero di ciò che è già costruito rispetto al consumo di nuovo suolo, e il Piano Operativo dovrà stabilire quali aree trasformare, con quali funzioni e con quali vantaggi per la città.

Il secondo tema è il riuso del patrimonio edilizio e la residenzialità nel centro storico, con le misure per riportare abitanti, servizi e attività dentro le Mura.

Dopo una breve introduzione degli uffici comunali e di Simurg Ricerche, che cura il percorso, i partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi. Partendo da dati e mappe, potranno segnalare edifici e luoghi abbandonati, indicare le priorità e suggerire le modalità di intervento.

Chi abita, lavora o ha un’attività in centro storico e nei quartieri dove ci sono aree in abbandono può portare un contributo prezioso.

Come per gli incontri precedenti, gli esiti confluiranno in un report pubblico, saranno trasmessi ai progettisti del Piano e riportati nel rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione.

L’ingresso è libero. Per organizzare al meglio i tavoli è consigliata l’iscrizione con il modulo online: https://indagini.simurgricerche.it/index.php/427547?lang=it

I materiali dei quattro incontri e gli aggiornamenti sul percorso sono pubblicati alla pagina https://www.comune.grosseto.it/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/.