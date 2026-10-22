GROSSETO – Confartigianato Imprese Grosseto informa che sono stati stanziati 10 milioni di euro a livello nazionale per finanziare contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro, destinati alle imprese che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste.

L’agevolazione prevede un contributo fino a 4.500 euro, a copertura dell’80% delle spese sostenute nel corso del 2025. Tra i costi ammissibili rientrano l’affitto dei locali, l’Imu, la Tari e il canone unico patrimoniale, le utenze elettriche, telefoniche e Internet, l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa e Pos, gli interventi di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico, le assicurazioni aziendali e le spese di assistenza contabile e fiscale.

È inoltre previsto un ulteriore contributo di 500 euro per le edicole che, nel corso del 2025, hanno effettuato consegne a domicilio documentabili di quotidiani e periodici. Il provvedimento introduce anche alcune premialità: un incremento del 20% per le imprese che nel 2025 hanno avviato o rilevato un’attività e del 10% per quelle che hanno garantito l’apertura per almeno la metà delle domeniche dell’anno. Gli incrementi restano comunque soggetti al limite massimo di 4.500 euro previsto per il contributo sulle spese.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che svolgono attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice Ateco 47.62.10 primario e/o prevalente, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal decreto.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 24 novembre alle ore 17 del 22 dicembre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Confartigianato Imprese Grosseto invita gli operatori del settore a verificare per tempo i requisiti di accesso e la documentazione relativa alle spese sostenute, così da preparare correttamente la richiesta. L’associazione mette a disposizione i propri uffici per fornire informazioni sulle agevolazioni, verificare le condizioni di ammissibilità e assistere le imprese nella predisposizione della domanda.

Per informazioni e assistenza: Confartigianato Imprese Grosseto, telefono 0564 419611, email [email protected].