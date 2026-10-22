SORANO – Un presidio ancora più forte e vicino ai cittadini. Venerdì 23 ottobre, alle ore 09:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova sede dello Spi Cgil Sorano, in piazza Dante Alighieri n. 3.

“I nuovi locali rappresentano un punto di riferimento completamente rinnovato per tutto il paese e per il territorio comunale – dicono dallo Spi Cgil Sorano -. All’interno della struttura saranno operativi i principali servizi dedicati ai cittadini, ai pensionati e alle famiglie, tra cui il Punto servizi Caaf Cgil e il Patronato Inca, garantendo supporto, assistenza fiscale, tutela previdenziale e consulenza quotidiana“.

L’inaugurazione è aperta a tutte e tutti. Al termine del momento istituzionale di apertura seguirà un piccolo rinfresco per festeggiare insieme alla comunità questo importante passo.