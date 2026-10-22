ORBETELLO – «Il Ministero ha sentito l’opinione degli enti locali soci del Consorzio della Laguna sulla terna di nomi proposta alla Regione Toscana per la nomina dell’amministratore unico?». È la domanda che il consigliere comunale di Orbetello Valentino Bisconti rivolge al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in merito alla procedura di individuazione del nuovo vertice operativo del Consorzio.

Bisconti richiama «quanto previsto dall’articolo 7 della legge 11/2025, che disciplina la figura dell’amministratore unico. La norma stabilisce chiaramente che la nomina avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, d’intesa con la Regione Toscana e, soprattutto, “sentiti gli altri enti consorziati”, nell’ambito di una terna di nominativi proposta dallo stesso Ministero».

«Il legislatore ha introdotto una procedura precisa e partecipata – afferma il consigliere – nella quale gli enti che fanno parte del Consorzio non possono essere considerati semplici spettatori. La legge prevede espressamente che vengano ascoltati. Per questo motivo voglio capire se tale passaggio sia stato effettivamente svolto e in quali forme».

Secondo Bisconti la questione assume «un rilievo ancora maggiore alla luce delle funzioni attribuite all’amministratore unico e della rilevanza economica dell’incarico. Stiamo parlando del soggetto chiamato a gestire la struttura tecnica e amministrativa del Consorzio, a predisporne i bilanci, a dare attuazione agli indirizzi degli enti e a relazionare annualmente a Ministero, Regione e soci – ricorda il consigliere -. Non si tratta quindi di una nomina simbolica ma di una figura con responsabilità strategiche per il futuro della Laguna».

«Competenze che si traducono anche nell’elevata indennità prevista per il ruolo. La stessa previsione di un trattamento economico che può arrivare a circa 149 mila euro lordi annui – sostiene Bisconti – lascia presupporre un elevato livello di qualificazione professionale e di competenza specifica sulle delicate materie ambientali e gestionali affidate al Consorzio. Requisiti che devono essere ben lontani da qualsiasi logica di spartizione politica».

Il consigliere afferma inoltre di avere «già raccolto elementi che sollevano interrogativi sulla fase di consultazione degli enti soci. Mi risulta che né la Provincia di Grosseto, né il Comune di Monte Argentario siano stati coinvolti o ascoltati rispetto alla selezione dei candidati. Per questo ho presentato un formale accesso agli atti in qualità di consigliere comunale di Orbetello per verificare se il procedimento previsto dalla legge sia stato correttamente seguito e per accertare se sia stato coinvolto almeno il Comune di Orbetello, il cui sindaco, da quanto apparso sulla stampa, risulta essere il principale sponsor della candidatura del consigliere Roberto Berardi, uno dei nomi della terna giunta sui tavoli della Regione».

«I cittadini e gli enti del territorio hanno diritto alla massima trasparenza su una scelta che inciderà direttamente sulla governance della Laguna – conclude il consigliere – Prima delle nomine servono chiarezza, rispetto della legge e valorizzazione delle competenze».