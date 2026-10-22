ISOLA DEL GIGLIO – Nel territorio di Isola del Giglio il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha completato un nuovo ciclo di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico locale. Si tratta del secondo passaggio dell’anno sul territorio isolano, dopo le operazioni condotte prima della stagione estiva: Cb6 è tornato in azione per preparare i corsi d’acqua in vista dei mesi piovosi e della stagione invernale.

Gli interventi hanno riguardato diversi corsi d’acqua dell’isola, tra i quali il fosso della Botte in località Campese e il fosso del Santo in località Arenella. Le operazioni consistono nelle classiche manutenzioni ordinarie con decespugliamento e rimozione della vegetazione in eccesso nelle sezioni idrauliche, con l’obiettivo di ripristinare la corretta officiosità idraulica e far scorrere regolarmente le acque.

Si tratta di piccoli interventi, ma fondamentali per ridurre il rischio idraulico del territorio isolano, un’area caratterizzata in alcune zone da una spiccata fragilità e un elevato rischio idrogeologico. I lavori sono stati inseriti nel piano delle attività di bonifica e sono stati condotti nel pieno rispetto delle direttive della Regione Toscana sulla manutenzione dei corsi d’acqua.