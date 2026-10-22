GAVORRANO – Un lavoratore senza contratto e diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo in un bar di Gavorrano, che ha portato alla sospensione immediata dell’attività.

L’ispezione è stata effettuata il 20 ottobre dai militari del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Grosseto, con il supporto dei carabinieri della stazione locale. Durante il controllo è stato individuato un dipendente che stava lavorando senza un regolare contratto, in nero.

Irregolarità anche sulla sicurezza

Gli accertamenti hanno fatto emergere anche violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è stata rilevata la mancata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza e l’assenza dell’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il titolare del bar è stato inoltre denunciato per le violazioni contestate in materia di lavoro e sicurezza e sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 9mila euro.

La responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario.