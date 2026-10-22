FOLLONICA – Questo venerdì, 23 ottobre, nella Sala Tirreno in via Bicocchi 53 si terrà un’iniziativa organizzata dalla Uiltec Toscana in collaborazione con la Uil Toscana e i patrocini del Comune di Follonica e della Provincia di Grosseto, dal titolo “Industria da 4.0 a 5.0 – La transizione tra IA e nuovi rischi del lavoro”.

Parteciperanno Claudio Di Caro (Segretario Generale Uiltec Toscana), Federico Capponi (Coordinatore Uil Grosseto), Federica Montaghi (Segretaria Confederale Uil Toscana), Francesco Limatola (Presidente Provincia di Grosseto), Matteo Buoncristiani (Sindaco di Follonica), Domenico Nese (Coordinatore Sicurezza Uiltec Nazionale), Giovanni Lorenzini (Inail Grosseto), Gianni Niccolini (Direttore Inps Grosseto), Andrea Fratoni (Vicepres. Esecutivo Confindustria Toscana Sud), Giovanni Mascagni (Responsabile delegazione Grosseto – Confindustria Toscana Sud) ed Anna Rita Curci (Uiltec Toscana).

Il convegno intende offrire un momento di confronto istituzionale e tecnico sui nuovi rischi del lavoro connessi ai processi di digitalizzazione, all’Industria 4.0, all’introduzione sempre più pervasiva dell’Intelligenza Artificiale nei contesti produttivi e organizzativi e al passaggio all’Industria 5.0.

Particolare attenzione sarà dedicata allo stress lavoro-correlato e al tecnostress, analizzandone i fattori di rischio, gli aspetti medico-legali, le misure di prevenzione e l’emersione di nuove malattie professionali.

Il convegno affronterà inoltre l’impatto dell’AI sul mercato del lavoro, con riferimento alla trasformazione delle mansioni, alla riduzione delle posizioni lavorative, alla disoccupazione tecnologica e alle conseguenze sui sistemi di welfare e previdenza sociale.

Un focus specifico sarà riservato alla prevenzione del rischio tecnologico, al potere organizzativo delle imprese e all’obbligo di sicurezza nella prospettiva dei nuovi rischi, con particolare riguardo alle nuove generazioni di lavoratori (nati anni ’90 e 2000) e alla loro percezione del rischio. Verranno inoltre approfonditi i rischi del lavoro agile alla luce delle recenti innovazioni normative.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Inail, Inps, Confindustria, Uil e Uiltec, con l’obiettivo di promuovere una visione integrata della prevenzione, della sicurezza, della tutela previdenziale e della legalità nel lavoro che cambia con un ponte alle opportunità dell’Industria 5.0.