GROSSETO – L’arrivo delle nuove luci è subito seguito da un ringraziamento. È quello della Pallavolo Grosseto, che desidera esprimere un sentito grazie alla Provincia di Grosseto per il lavoro svolto all’interno della Palestra dell’Istituto Isis Fossombroni di Grosseto.

«L’intervento ha riguardato la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione a luci alogene con un moderno sistema a luci Led – dicono dalla Pallavolo Grosseto Asd – Un lavoro ben fatto che, oltre ad andare a beneficio dell’istituto scolastico durante le ore diurne, migliora notevolmente l’esperienza di chi vive e usufruisce della struttura nel pomeriggio e alla sera».

«In questa palestra si allenano ogni giorno le nostre Atlete della Terza divisione e del settore Uisp – ricordano – grazie a questa nuova illuminazione potranno continuare ad allenarsi con passione in un ambiente ancora più luminoso, efficiente e accogliente».

«Un doveroso ringraziamento – conclude la Pallavolo Grosseto Asd – va anche al nostro Dirigente responsabile, Andrea Delli Castelli, per la costanza, la dedizione e la perseveranza dimostrate nei confronti dell’amministrazione provinciale per il raggiungimento di questo importante risultato».