GROSSETO. La variante di via Edgardo Sogno non sarà discussa nel Consiglio comunale di lunedì 26 ottobre. «Il punto è stato tolto dall’ordine del giorno e la IV Commissione, di cui avevamo chiesto la convocazione con una richiesta sottoscritta dai consiglieri dei nostri gruppi di opposizione, sarà convocata a breve e si svolgerà in una seduta aperta al pubblico» raccontano Partito democratico, Grosseto città aperta, Azione.

«Era quello che chiedevamo – proseguono – fermarsi, ascoltare il quartiere e approfondire le questioni ancora aperte prima di prendere una decisione».

«I meriti vanno ai cittadini, a chi si è impegnato a raccogliere firme e mettere sul tavolo una proposta concreta»

Questo segna un primo risultato per le richieste dei cittadini. «Il merito va infatti soprattutto agli oltre seicento cittadini del Pizzetti che hanno firmato la petizione “Valorizziamo via Edgardo Sogno”, protocollata il 15 ottobre, e a chi si è impegnato per raccogliere le firme e mettere sul tavolo una proposta concreta: anziché cementificare l’ennesima area a verde, realizzarvi un parco sportivo urbano», dicono i consiglieri comunali del Partito democratico, Grosseto città aperta e Azione.

«Né più né meno quello che è previsto dal Regolamento urbanistico per quell’area e che questa amministrazione, colpevolmente, in tutti questi anni ha mancato di fare – dicono i consiglieri – Noi abbiamo fatto la nostra parte, esaminando gli atti, richiamando le osservazioni della Regione Toscana e chiedendo formalmente un nuovo passaggio in Commissione, come previsto dall’articolo 14, comma 7, del Regolamento del Consiglio comunale. Ma senza la partecipazione dei cittadini, probabilmente oggi parleremmo di tutt’altro».

«C’è un passaggio che vale la pena ricordare – proseguono – A fine settembre la delibera era già arrivata al voto in Consiglio comunale. Non fu approvata soltanto perché mancò il numero legale. Nel frattempo, i residenti si sono organizzati, hanno raccolto le firme e hanno fatto sentire la propria voce. Oggi quella discussione si riapre».

«Vale la pena ricordare però che la variante è stata rinviata, non ritirata»

«È bene però essere chiari: la variante è stata rinviata, non ritirata – precisano Pd, Gca e Azione – Per questo non consideriamo chiusa la questione e in Commissione chiederemo che il confronto sia concreto, non una semplice formalità».

«Vogliamo che siano ascoltati i promotori della petizione, che si approfondiscano le alternative e il patrimonio edilizio dismesso, come richiesto dalla Regione, che si chiarisca quanti alloggi siano effettivamente previsti e che la proposta del parco pubblico venga valutata seriamente, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato – precisano i consiglieri – Soprattutto, chiediamo che i residenti possano finalmente partecipare a una discussione che riguarda direttamente il loro quartiere».

«Non si può dare per scontato che un’area destinata da oltre vent’anni a verde e sport debba cambiare funzione senza un confronto serio con chi vive lì – proseguono – Non è una questione di essere favorevoli o contrari a prescindere. È una questione di metodo, di rispetto e di buon governo. Ascoltare i cittadini prima di decidere dovrebbe essere la normalità, non qualcosa che si riesce a ottenere soltanto dopo aver raccolto più di seicento firme».

«A fine settembre sembrava che la decisione fosse ormai a un passo dall’essere presa – concludono – Oggi sappiamo che la mobilitazione dei cittadini può riaprire una discussione che sembrava chiusa. Adesso la responsabilità è di tutti: non sprecare questa occasione e arrivare a una scelta che rispetti la qualità della vita e il futuro non solo del quartiere, ma della nostra intera città».