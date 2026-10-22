GROSSETO – Sarà Grosseto-Reggiana la Giornata Biancorossa della stagione del Grifone, in programma domenica 25 ottobre alle 14.30 al Carlo Zecchini. Da oggi giovedì 22 è aperta la vendita dei biglietti per il match, valido come undicesima giornata di Serie C di calcio (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Per l’acquisto del biglietto sono necessari nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza e codice fiscale; trattandosi della Giornata Biancorossa, non saranno validi per l’ingresso gli abbonamenti della stagione 2026/2027.

Coloro che hanno sottoscritto la tessera “Una terra, i nostri colori” avranno diritto di prelazione del proprio posto fino a venerdì alle 19 e potranno effettuarla al centro sportivo Carlo Pucci di Roselle, online e nei punti vendita autorizzati. Per accedere alla prelazione basterà inserire il codice a barre dell’abbonamento.

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI

* Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle da giovedì 22 ottobre a venerdì 23 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

* Circuito CiaoTickets

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-reggiana-calcio

* Ricevitorie autorizzate

ORARI BOTTEGHINO

Stadio Carlo Zecchini, Piazzale Donatello:

sabato dalle 15.30 alle 19.30

domenica dalle 9.30 alle 14.30.

TRIBUNA VIP

* Intero: € 50

TRIBUNA LATERALE NORD E SUD

* Intero: € 18

* Over 60: € 15

* Ridotto 13-21 anni: € 12

* Ridotto 7-12 anni e invalidi (>66%): € 10

* Fino a 6 anni: gratuito

CURVA NORD / SUD

* Intero: € 13

* Over 60: € 10

* Ridotto 13-21 anni: € 8

* Ridotto 7-12 anni e invalidi (>66%): € 6

* Fino a 6 anni: gratuito

L’Us Grosseto 1912 invita i tifosi ad acquistare il biglietto in anticipo e a non attendere gli ultimi minuti pregara e ricorda che la chiusura del botteghino coincide necessariamente con il fischio d’inizio di ogni gara. Nel momento in cui comincia la partita il circuito CiaoTickets blocca automaticamente l’emissione dei tagliandi, rendendo impossibile acquistare biglietti. Si tratta di un adempimento obbligatorio per i campionati soggetti al controllo del VRO (validazione in tempo reale/Osservatorio).

Chiusura vendita settore ospiti alle 19 di sabato 24.