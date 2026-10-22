ORBETELLO – «Come Giovani Democratici della Costa d’Argento e come coordinamento regionale per le Aree Protette dei Giovani Democratici della Toscana, assistiamo con profonda preoccupazione e sconcerto alle vicende che stanno accompagnando l’individuazione dell’amministratore unico del Consorzio per la Laguna di Orbetello. Quello che doveva rappresentare il punto di svolta istituzionale per la messa in sicurezza e il rilancio di un ecosistema fragile, tutelato a livello internazionale e classificato come Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche, rischia di trasformarsi nella più classica e avvilente operazione di sottogoverno partitocratico».

A dirlo è il segretario Matteo Porta in una nota.

«La trasmissione da parte del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani di una terna di nomi interamente riconducibile agli organigrammi locali di Forza Italia — composta da Roberto Berardi, Roberta Bardi e Lucia Leoni — non costituisce soltanto uno schiaffo al metodo della concertazione istituzionale, ma solleva un gigantesco e inaggirabile problema di legittimità sostanziale sotto il profilo strettamente giuridico e amministrativo».

«La legge istitutiva del Consorzio, la numero 41 del 2025, approvata all’unanimità dal Parlamento proprio per sottrarre la gestione dell’area umida all’improvvisazione e all’emergenza perpetua, detta infatti una disciplina rigorosa e stringente. All’articolo 7 la norma stabilisce un parametro tassativo che non lascia spazio a interpretazioni discrezionali o di comodo, vincolando la nomina dell’amministratore unico al possesso di una sperimentata competenza in materia di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, di una laurea magistrale idonea e di una comprovata esperienza manageriale, ovvero di ampie esperienze dirigenziali in contesti equivalenti».

«Si tratta di requisiti cumulativi e qualificanti, posti dal legislatore a presidio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, anche alla luce della complessità tecnica delle sfide legate ai dragaggi, ai cambiamenti climatici e alla gestione di risorse pubbliche ingenti, a cui si affianca un’indennità di carica di circa 150mila euro annui. L’individuazione di una rosa ristretta a un ex senatore e attuale consigliere comunale con delega alla laguna e segretario provinciale di partito, a un’avvocata segretaria comunale della medesima forza politica e a un’ingegnera civile e ambientale anch’essa inserita nel coordinamento provinciale azzurro, appare ictu oculi orientata a soddisfare equilibri di corrente piuttosto che a garantire l’alta direzione tecnica e scientifica richiesta dalla norma primaria».

«Appare evidente come una forzatura dei presupposti di legge rischi di esporre l’intero iter di nomina a gravi profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, tradendo la ratio stessa dell’ente consortile. È la stessa genesi di queste candidature, stigmatizzata persino da voci storiche e autorevoli del centrodestra maremmano che hanno denunciato l’uso della politica come ufficio di collocamento e la totale assenza di condivisione, a dimostrare come la tessera di partito abbia prevalso sulla verifica rigorosa dei curricula».

«Pretendiamo pertanto che i profili professionali e le esperienze pregresse dei candidati siano immediatamente resi pubblici e sottoposti a un vaglio istruttorio trasparente e severo da parte della Regione Toscana e degli enti locali coinvolti, affinché sia accertata senza zone d’ombra la reale ed effettiva sussistenza delle qualifiche dirigenziali e ambientali imposte dall’articolo 7 della legge istitutiva».

«A rendere questo quadro ancora più grottesco sono intervenute le recenti dichiarazioni rese in diretta video dal sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, il quale, nel tentativo di giustificare il proprio sostegno alla candidatura di Roberto Berardi, ha finito per offendere l’intelligenza dei cittadini orbetellani pur di tutelare un evidente schema di scambio politico e di mutuo soccorso elettorale».

«Durante il collegamento è apparsa evidente e quasi imbarazzante l’esitazione del primo cittadino prima di riuscire a pronunciare il nome di Berardi, segno tangibile della consapevolezza di dover difendere una candidatura impresentabile sotto il profilo dei requisiti di legge, ma imposta da accordi di potere e promesse incrociate a cui non può sottrarsi. Ancora più surreale è il tentativo del sindaco di far credere alla cittadinanza di doversi limitare a esprimere un parere su una terna calata dall’alto, quasi che il nome del suo stesso consigliere delegato fosse piovuto dal cielo e non fosse invece il frutto avvelenato di una negoziazione tutta interna ai partiti della sua maggioranza».

«Le argomentazioni addotte da Casamenti nel merito rappresentano poi una vera e propria inversione della realtà giuridica e fattuale. Sostenere, come ha fatto il sindaco, che una figura tecnica alla guida del Consorzio sarebbe addirittura dannosa perché rischierebbe di entrare in contrasto con i membri del comitato tecnico-scientifico, o perché non ci sarebbe il tempo di impartirgli ripetizioni sul funzionamento della laguna, significa non solo disprezzare il dettato dell’articolo 7 della legge 41/2025 — che quella competenza tecnica e ambientale la esige espressamente anche per il vertice gestionale — ma anche teorizzare il primato dell’incompetenza come virtù amministrativa».

«Parimenti paradossale è la pretesa di accreditare Berardi in virtù degli undici anni trascorsi ad amministrare l’ente comunale, auspicando che possa replicare nel Consorzio l’efficacia e l’efficienza del modello amministrativo orbetellano. Sfugge – o vuol sfuggire – evidentemente al sindaco che è stato proprio il clamoroso e drammatico fallimento di quel modello di gestione, culminato tra una moria di pesci e l’altra nel collasso dell’ecosistema lagunare, a costringere il Parlamento a varare d’urgenza una legge speciale per commissariare di fatto un’inerzia locale ormai insostenibile e avocare a nuovi soggetti le competenze sulla laguna».

«Liquidare infine le critiche sulle nomine partitiche affermando candidamente che “si è sempre fatto così” equivale a una confessione piena: è esattamente perché si è sempre proceduto secondo logiche di spartizione politica che la Laguna di Orbetello versa oggi in condizioni agonizzanti, ed è proprio per spezzare questa prassi degenerata che la legge ha introdotto vincoli stringenti di merito e professionalità».

«A questo scenario già gravemente compromesso sul piano della correttezza amministrativa si aggiunge un’ulteriore, allarmante questione di opportunità politica e istituzionale che riguarda il futuro stesso del nostro territorio. È ormai noto nelle cronache politiche come il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, preso atto della chiusura di ogni spazio per una sua candidatura parlamentare a Roma, stia concretamente valutando di riposizionarsi su Orbetello, proponendosi come candidato sindaco capace di compattare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative».

«In questo quadro, la presenza nella medesima terna per il Consorzio dell’ingegnera Lucia Leoni, coniuge dello stesso Vivarelli Colonna, delinea una prospettiva inquietante e inaccettabile per la fisiologia democratica della nostra comunità. Qualora tale disegno politico dovesse concretizzarsi, ci troveremmo di fronte a una concentrazione di potere senza precedenti e a un clamoroso cortocircuito istituzionale, in cui la guida dell’amministrazione comunale di Orbetello — ente consorziato chiamato a vigilare, indirizzare e compartecipare alle scelte strategiche sulla laguna — e il vertice esecutivo e gestionale del Consorzio stesso finirebbero per convergere all’interno del medesimo nucleo familiare».

«La Laguna di Orbetello è un bene comune di inestimabile valore ambientale, economico e sociale, non una dépendance di Forza Italia, né una camera di compensazione per gli accordi di giunta di Casamenti, né tantomeno un affare di famiglia su cui costruire rendite di posizione o paracaduti politici. Chiediamo al Ministro Pichetto Fratin di ritirare immediatamente questa terna divisiva e illegittima e al Presidente Giani di esercitare fino in fondo le proprie prerogative a tutela della legalità, del merito e della dignità delle nostre istituzioni».