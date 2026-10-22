CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia invita cittadine e cittadini a partecipare alla seduta del Consiglio comunale di lunedì 26 ottobre, alle 15:00 nella Sala consiliare “Gabriella Lorenzoni” in Via Cesare Battisti, durante la quale sarà dedicato un approfondimento al tema della prevenzione delle zanzare, con particolare attenzione agli interventi già realizzati, alle buone pratiche per il contenimento del fenomeno e alle azioni da sviluppare in futuro.

Sarà un’importante occasione di informazione e confronto, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Azienda USL Toscana Sud Est e del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, per illustrare il lavoro svolto sul territorio e condividere con la popolazione le strategie adottate per prevenire la diffusione delle arbovirosi, malattie virali trasmesse da alcune specie di zanzare.

«Voglio innanzitutto ringraziare l’Azienda USL Toscana Sud Est nella persona del dott. Giorgio Briganti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ed il Presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni, per essersi messi a disposizione per questo incontro con la comunità – dichiara la sindaca Elena Nappi – e per avere coadiuvato l’Ufficio ambiente nella realizzazione di un piano di prevenzione utile a fronteggiare una problematica complessa e articolata come la lotta alle malattie trasmesse da zecche e zanzare. Partecipare a questo appuntamento significa assumere consapevolezza nei confronti delle attività fatte dall’Amministrazione comunale, delle azioni che ognuno di noi può mettere in atto per prevenire situazioni critiche e delle motivazioni per le quali certe iniziative siano inutili o addirittura nocive per la nostra salute: ecco perché si invita caldamente tutti a essere presenti numerosi».

L’incontro e l’informazione rivolta ai cittadini

Il tema delle disinfestazioni nasce dalla necessità di affrontare una situazione complessa legata alla trasmissione delle arbovirosi, malattie virali trasmesse dalle zanzare, sia tigre sia comuni, tra cui West Nile, Zika e Dengue. Dal 2022, con l’applicazione del “Piano Nazionale Arbovirosi” e il “Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana” le strategie di contrasto si sono concentrate sul controllo dei focolai larvali, attraverso interventi mirati e una corretta gestione del territorio.

In questo contesto, il Comune di Castiglione della Pescaia, unica amministrazione della provincia di Grosseto ad aver avviato questo percorso di collaborazione, ha attivato tavoli tecnici con l’Azienda USL e il Consorzio di Bonifica per individuare le aree maggiormente critiche e programmare interventi specifici. È stata affidata a una ditta specializzata l’esecuzione di trattamenti larvicidi nelle caditoie e nei fossi individuati come punti sensibili, con interventi ripetuti almeno ogni quattro settimane, da marzo a ottobre.

Accanto agli interventi operativi, è fondamentale il coinvolgimento della cittadinanza. Sono importanti l’informazione e la diffusione di comportamenti corretti per limitare la formazione dei ristagni d’acqua e la conseguente proliferazione delle larve; la promozione di buone pratiche attraverso disposizioni specifiche, anche mediante ordinanza sindacale; la comunicazione alla cittadinanza, con la pubblicazione del calendario delle attività antilarvali; l’organizzazione di incontri pubblici aperti alla popolazione.

Il Consiglio comunale di lunedì sarà quindi l’occasione per presentare nel dettaglio le misure adottate, approfondire il ruolo dei diversi soggetti coinvolti e sensibilizzare la comunità sull’importanza di un impegno condiviso e continuativo a tutela della salute pubblica.