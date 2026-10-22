GROSSETO – «Atlante Srl comunica di aver concluso il percorso della composizione negoziata della crisi e di aver depositato presso il Tribunale di Grosseto domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, nell’ambito degli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D. Lgs. 14/2019». Così Domenico Pecorini, amministratore delegato Atlante Srl, spiega gli sviluppi della situazione economica e finanziaria di Atlante Srl.

«Con provvedimento del 21 ottobre 2026, il Tribunale di Grosseto ha accolto la richiesta presentata dalla società, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura e concedendo i termini per il deposito della proposta e del relativo piano di concordato preventivo. La decisione del Tribunale rappresenta un passaggio significativo nel percorso di risanamento intrapreso da Atlante Srl e consente alla società di proseguire, all’interno di un quadro normativo definito e sotto la vigilanza degli organi della procedura, il lavoro finalizzato alla riorganizzazione della propria posizione economica e finanziaria».

«Si tratta di un risultato importante che dà continuità all’attività svolta negli ultimi mesi insieme ai professionisti incaricati e permette di affrontare questa nuova fase attraverso un percorso strutturato, orientato alla ricerca di una soluzione sostenibile e alla migliore tutela possibile degli interessi coinvolti. Il ricorso al concordato preventivo si inserisce infatti in una precisa strategia di risanamento di Atlante Srl, finalizzata alla ristrutturazione della posizione debitoria, al recupero dell’equilibrio aziendale e alla salvaguardia della continuità operativa.

La scelta della società non persegue finalità liquidatorie, ma è espressione della volontà di preservare il valore dell’impresa, tutelare i creditori e creare le condizioni per il proseguimento delle attività. Il provvedimento del Tribunale costituisce pertanto un primo riconoscimento della regolarità del percorso procedurale intrapreso e rappresenta un elemento significativo per la prosecuzione delle iniziative di risanamento, che saranno ulteriormente sviluppate e definite attraverso la predisposizione del piano concordatario».

«Atlante Srl continuerà a operare con responsabilità e trasparenza, assicurando la piena collaborazione con gli organi della procedura e con l’Autorità giudiziaria, nel rispetto delle disposizioni normative e degli impegni connessi a questa fase. Consapevole delle difficoltà affrontate, la società guarda al futuro con fiducia e determinazione, nella convinzione che il percorso avviato possa consentire di superare l’attuale situazione di crisi, valorizzare il patrimonio aziendale e porre le basi per un nuovo equilibrio economico e finanziario.

L’obiettivo resta quello di dare continuità all’impresa e alle sue attività, attraverso un processo di risanamento serio, concreto e sostenibile, nell’interesse dei creditori, dei lavoratori e di tutti i soggetti che, a diverso titolo, intrattengono rapporti con Atlante Srl».